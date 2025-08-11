SpVgg F.A.L. und 1. FC Rielasingen-Arlen liefern sich ein Torfestival

Das wohl spektakulärste Spiel der ersten Pokalrunde im südbadischen Verbandspokal lieferten sich die SpVgg F.A.L. und der 1. FC Rielasingen-Arlen.
Letztlich setzte sich der heimische Landesligist mit 7:6 nach Verlängerung gegen den Verbandsligisten durch. Matchwinner bei den Linzgauern war Angreifer Mark Burgenmeister, der für die SpVgg F.A.L. fünf Treffer erzielte, darunter auch das entscheidende 13. Tor zum 7:6 in der Verlängerung. Der SpVgg F.A.L. hätte als klassentieferem Verein auch ein Remis zum Weiterkommen gereicht. In der ersten Halbzeit der Extrazeit hatte die Heimelf zwei gute Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Auf der Gegenseite konnte Rielasingen eine gute Aktion ebenfalls nicht verwerten. In der 114. Minute krönte der durch die gegnerische Hintermannschaft nie zu kontrollierende Burgenmeister seine überragende Leistung. In der Folge hatte Rielasingen noch mehrere Standards, welche die SpVgg F.A.L. aber im Kollektiv gut verteidigte. Als der Schiedsrichter nach mehr als 120 Minuten abpfiff, kannte der Jubel in Frickingen keine Grenzen.
Die Liste wird kleiner.
Die Liste der Mannschaften aus dem Fußballbezirk Schwarzwald, die im südbadischen Verbandspokal vertreten waren, sie war ohnehin nicht besonders lang. Nachdem nun ein Großteil der ersten Pokalrunde gespielt ist, steht lediglich Landesliga-Aufsteiger SV Aasen als Zweitrundenteilnehmer fest. Am Mittwoch haben der FC Neustadt (gegen den Türkischen SV Singen) und der FC 08 Villingen (beim ESV Südstern Singen) noch die Möglichkeit nachzuziehen. Für den FC Pfaffenweiler (0:3 in Salem) und den FC Königsfeld (1:4 in Radolfzell) bedeutete die erste Runde Endstation. Beim SV Aasen hingegen scheint man den Schwung aus der Vorsaison gut über die Sommermonate transportiert zu haben. Der Bezirkspokalsieger des Schwarzwalds aus der vergangenen Spielzeit setzte sich durchaus etwas überraschend beim Landesligisten FC Tiengen mit 4:2 durch. Luis Fritschi (3./27.) und Frederik Edbauer (65./89.) trafen für den SV Aasen jeweils doppelt. In der zweiten Hauptrunde des Verbandspokals trifft die Mannschaft von Tevfik Ceylan nun Ende August auf den Verbandsligaaufsteiger SV 08 Laufenburg.