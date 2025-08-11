Symbolbild – Foto: Pressefoto Eibner

SpVgg F.A.L. und 1. FC Rielasingen-Arlen liefern sich ein Torfestival Verlinkte Inhalte Rothaus-Pokal Villingen Bahlinger SC Lörrach-Br. Tiengen + 82 weitere

Das wohl spektakulärste Spiel der ersten Pokalrunde im südbadischen Verbandspokal lieferten sich die SpVgg F.A.L. und der 1. FC Rielasingen-Arlen.

Letztlich setzte sich der heimische Landesligist mit 7:6 nach Verlängerung gegen den Verbandsligisten durch. Matchwinner bei den Linzgauern war Angreifer Mark Burgenmeister, der für die SpVgg F.A.L. fünf Treffer erzielte, darunter auch das entscheidende 13. Tor zum 7:6 in der Verlängerung. Der SpVgg F.A.L. hätte als klassentieferem Verein auch ein Remis zum Weiterkommen gereicht. In der ersten Halbzeit der Extrazeit hatte die Heimelf zwei gute Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Auf der Gegenseite konnte Rielasingen eine gute Aktion ebenfalls nicht verwerten. In der 114. Minute krönte der durch die gegnerische Hintermannschaft nie zu kontrollierende Burgenmeister seine überragende Leistung. In der Folge hatte Rielasingen noch mehrere Standards, welche die SpVgg F.A.L. aber im Kollektiv gut verteidigte. Als der Schiedsrichter nach mehr als 120 Minuten abpfiff, kannte der Jubel in Frickingen keine Grenzen. Die Liste wird kleiner.