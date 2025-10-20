Spvgg. Essenheim und 1. FC Nackenheim siegen doppelt

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden in der zurückliegenden Woche insgesamt elf Begegnungen ausgetragen. Die Spvgg. Essenheim sowie der 1. FC Nackenheim fuhren trotz englischer Woche jeweils zwei Siege ein und zeigen sich vor dem direkten Aufeinandertreffen in bestechender Form.
VfB Bodenheim II – TSG Drais 1:4 (1:1)
„Aufgrund der größeren Anzahl an Torchancen ein verdienter Sieg, der mit drei Toren Unterschied etwas zu hoch ausgefallen ist. In der ersten Halbzeit haben wir ein besseres Spiel gemacht als nach der Pause, obwohl es trotz einiger hochkarätiger Chancen für uns nur 1:1 gestanden hat. Direkt nach der Pause konnten wir nach einem Eckball in Führung gehen. In der Folge hatten die Bodenheimer ein deutliches optisches Übergewicht, ohne sich jedoch klare Chancen zu erspielen. In dieser Phase sind wir stark in die Defensive gedrängt worden und konnten nur selten durch Konter für Entlastung sorgen. Einen dieser Konter konnte Justus Becker mit seinem dritten Tor nutzen. In den letzten 20 Minuten haben wir durch mehr Ballbesitz das Spiel wieder beruhigt und kurz vor Schluss sogar noch einen weiteren Treffer erzielt”, sagte TSG-Trainer Andreas Herget.
Tore: 0:1 Justus Becker (10.), 1:1 Niclas Schenk (21.), 1:2, 1:3 J. Becker (47., 58.), 1:4 Emil Victor Kapp (86.)
FSV Saulheim II – FSV Oppenheim II 7:0 (3:0)
Denis Scharffe, der Saulheimer Coach, berichtete: „Wir haben es in der ersten Halbzeit – auch durch zwei Standards – geschafft, direkt die Tore zu machen. Dann läuft so ein Spiel und die Tore fallen einfacher. Ein gelungener Sonntag mit einem Sieg, der ein bisschen zu hoch ausgefallen ist.”
Tore: 1:0, 2:0 Gabriel Schwarz (5., 18.), 3:0 Jean-Philippe Velten (23.), 4:0 Eigentor von Patrick Lemke (79.), 5:0 Eigentor von Paul Nicolas Allgaier (81.), 6:0 Matej Jakob Izakovic (83.), 7:0 Amir Abugameh (85.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für P. Lemke (14./FSV Oppenheim II)
SG Dexheim/Rhein-Selz II – UDP Mainz 2:3 (0:0)
Tiago Pereira Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP, kommentierte: „Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt, in denen beide Mannschaften kompromisslos um jeden Ball gekämpft haben. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten ist es insgesamt ein faires und ausgeglichenes Duell geblieben.”
Tore: 0:1 Tor für UDP (47.), 1:1 Dennis Martin (58.), 1:2 Patrick Munzenza (62.), 1:3 Tor für UDP (76.), 2:3 Michael Horn (79.)
SG Jugenheim/Partenheim - Spvgg. Essenheim 0:3 (0:0)
„Sehr schwieriges Spiel in Jugenheim auf dem Rasen gegen einen gut organisierten Gegner. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, aber dennoch taktisch geprägt. In der zweiten Hälfte haben die alten Hasen das Spiel entschieden - wie auch schon unter der Woche auf der 1817. Wir waren besser im Spiel und Jugenheim hat uns höher angelaufen, sodass ein öffnender Pass die Stürmer in Position gebracht hat. Unterm Strich ein verdienter Sieg in der Fremde dank Erfahrung und einer guten Mannschaftsleistung”, gab Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner zu Protokoll.
Die Spvgg. Essenheim bestätigte den 6:0-Auswärtserfolg gegen die zweite Mannschaft des TV 1817 Mainz II unter der Woche.
Tore: 0:1 Sven Planer (61.), 0:2, 0:3 Pedro Mina Alves (63., 75.)
FC Lörzweiler - Spvgg. Selzen 7:2 (3:1)
Stefan Zimmermann, der spielende Co-Trainer des FC, teilte mit: „Endlich mussten wir mal keinem Rückstand hinterherlaufen, vielmehr hat uns das frühe 1:0 die nötige Sicherheit gegeben. Wir haben nach den Gegentoren umgehend zurückschlagen und so die kurze Hoffnung der Selzer im Keim ersticken können. Es hat Spaß gemacht, zu sehen, wie die Jungs ihre Tore durch schöne Kombinationen herausgespielt haben. Endlich mal wieder konnten wir auf eine volle Bank zurückgreifen, nachdem wir die letzten Wochen meist mit zwölf bis 13 Spielern hatten bestreiten müssen.”
Tore: 1:0 Christopher Bywater (1.), 2:0 Oliver Lucas Michel (36.), 2:1 Eric Metten (42.), 3:1 Eigentor von E. Metten (43.), 4:1, 5:1 David Kraft (54., 71.), 5:2 Niklas Zeringer (72.), 6:2 Julian Cornelius Tschilschke Edler von Hoheneichen (74.), 7:2 D. Kraft (81.)
FC Inter Mainz – TSV Mainz-Ebersheim 1:3 (0:1)
„Riesiges Kompliment an meine Mannschaft, die den Plan von der ersten Minute an sehr gut umgesetzt hat. Wir wussten, dass uns mit Inter Mainz eine Mannschaft in Topform erwartet, die uns alles abverlangen wird. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und konnten die zehnminütige Überzahl nutzen, um in Führung zu gehen. Im Laufe der ersten Halbzeit konnte Inter das Spiel offener gestalten - da hatten wir Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren, haben selbst aber auch aussichtsreiche Gelegenheiten vergeben. In der zweiten Hälfte haben wir weniger zugelassen und konnten das Spiel für uns entscheiden. Ich bin hochzufrieden mit der Leistung. Wir haben spielerisch überzeugt und verdient gewonnen”, fasste TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler zusammen.
Tore: 0:1 Niklas Kretschmer (21.), 0:2 Elias Matzon (55.), 0:3 Alexander Bargende (75.), 1:3 Philipp Lutzenburg (89.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für P. Lutzenburg (12./FC Inter Mainz)
FVgg. Mombach – SG Undenheim/Schornsheim 1:4 (0:1)
Die SG-Trainer Daniel Fischer und Kai Rausch resümierten: „Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt und sich durch eine geschlossene Teamleistung die drei Punkte absolut verdient.”
Die FVgg. musste nach dem 4:1-Heimsieg im Duell mit der zweiten Mannschaft des FSV Oppenheim hingegen wieder eine Niederlage hinnehmen.
Tore: 0:1 Julius Laux (12.), 0:2 Timon Grode (55.), 1:2 Simon Dietz (71.) 1:3 Tim Scheffler (86., direkter Freistoß), 1:4 Jannik Manz (90.+2), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für S. Dietz (FVgg. Mombach) wegen groben Foulspiels (85.)
1. FC Nackenheim – TV 1817 Mainz II 7:1 (2:0)
„Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil wir auch leider dreimal verletzungsbedingt wechseln mussten”, so FC-Spielertrainer Norman Loos zum Sieg gegen 1817, der von der schweren Verletzung des FC-Akteurs Bastian Zimmermann, welcher sich am Schlüsselbein verletzte, getrübt wurde. Nach den verletzungsbedingten Nackenschlägen und einem Befreiungsschlag der 17er traf Loos selbst sehenswert von der Mittellinie per Lattentreffer ins Tor. Der zu weit aufgerückte TV-Keeper war machtlos. Eine schöne Kombination zum 2:0 kurz vor der Halbzeit sei der „Gamechanger” gewesen. Im zweiten Spielabschnitt hätten die Hausherren endgültig dominiert. Nach der „Ergebniskorrektur” zum zwischenzeitlichen 3:1 durch einen Weitschuss in den Winkel legten die Nackenheimer, die sich nun auf das Topspiel gegen die Spvgg. Essenheim freuen, eindrucksvoll nach.
Der 14:0-Heimerfolg am vergangenen Donnerstag gegen die Spvgg. Selzen, bei dem beide Teams auf einige Akteure verzichten mussten, sei eine „eindeutige Sache” gewesen und vollkommen verdient – auch in dieser Höhe - an die Nackenheimer gegangen.
Tore: 1:0 Norman Loos (30., Distanzschuss), 2:0 Pietro-Danilo Siragusa (35.), 3:0 Nikolaus Heckelsmüller (55.), 3:1 Aledin Ben Mansour (70.), 4:1 P.-D. Siragusa (72.), 5:1 N. Loos (83., FE), 6:1 Marc-Kevin Marx (89.), 7:1 P.-D. Siragusa (90.)