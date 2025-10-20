Der 1. FC Nackenheim und die Spvgg. Essenheim zeigen sich vor dem direkten Duell in bestechender Form. – Foto: Thomas Rinke

Spvgg. Essenheim und 1. FC Nackenheim siegen doppelt TSG Drais bezwingt Bodenheimer Zweite +++ Kantersieg für FSV Saulheim II +++ UDP Mainz und FC Lörzweiler gewinnen Kellerduelle +++ TSV Ebersheim bleibt oben dran +++ SG Undenheim/Schornsheim distanziert sich von Abstiegszone

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden in der zurückliegenden Woche insgesamt elf Begegnungen ausgetragen. Die Spvgg. Essenheim sowie der 1. FC Nackenheim fuhren trotz englischer Woche jeweils zwei Siege ein und zeigen sich vor dem direkten Aufeinandertreffen in bestechender Form.

„Aufgrund der größeren Anzahl an Torchancen ein verdienter Sieg, der mit drei Toren Unterschied etwas zu hoch ausgefallen ist. In der ersten Halbzeit haben wir ein besseres Spiel gemacht als nach der Pause, obwohl es trotz einiger hochkarätiger Chancen für uns nur 1:1 gestanden hat. Direkt nach der Pause konnten wir nach einem Eckball in Führung gehen. In der Folge hatten die Bodenheimer ein deutliches optisches Übergewicht, ohne sich jedoch klare Chancen zu erspielen. In dieser Phase sind wir stark in die Defensive gedrängt worden und konnten nur selten durch Konter für Entlastung sorgen. Einen dieser Konter konnte Justus Becker mit seinem dritten Tor nutzen. In den letzten 20 Minuten haben wir durch mehr Ballbesitz das Spiel wieder beruhigt und kurz vor Schluss sogar noch einen weiteren Treffer erzielt”, sagte TSG-Trainer Andreas Herget. Tore: 0:1 Justus Becker (10.), 1:1 Niclas Schenk (21.), 1:2, 1:3 J. Becker (47., 58.), 1:4 Emil Victor Kapp (86.)

Gestern, 12:30 Uhr FSV Saulheim Saulheim II FSV Oppenheim Oppenheim II 7 0 Abpfiff FSV Saulheim II – FSV Oppenheim II 7:0 (3:0) Denis Scharffe, der Saulheimer Coach, berichtete: „Wir haben es in der ersten Halbzeit – auch durch zwei Standards – geschafft, direkt die Tore zu machen. Dann läuft so ein Spiel und die Tore fallen einfacher. Ein gelungener Sonntag mit einem Sieg, der ein bisschen zu hoch ausgefallen ist.” Tore: 1:0, 2:0 Gabriel Schwarz (5., 18.), 3:0 Jean-Philippe Velten (23.), 4:0 Eigentor von Patrick Lemke (79.), 5:0 Eigentor von Paul Nicolas Allgaier (81.), 6:0 Matej Jakob Izakovic (83.), 7:0 Amir Abugameh (85.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für P. Lemke (14./FSV Oppenheim II)

SG Dexheim/Rhein-Selz II – UDP Mainz 2:3 (0:0) Tiago Pereira Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP, kommentierte: „Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt, in denen beide Mannschaften kompromisslos um jeden Ball gekämpft haben. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten ist es insgesamt ein faires und ausgeglichenes Duell geblieben.” Tore: 0:1 Tor für UDP (47.), 1:1 Dennis Martin (58.), 1:2 Patrick Munzenza (62.), 1:3 Tor für UDP (76.), 2:3 Michael Horn (79.)

SG Jugenheim/Partenheim - Spvgg. Essenheim 0:3 (0:0) „Sehr schwieriges Spiel in Jugenheim auf dem Rasen gegen einen gut organisierten Gegner. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, aber dennoch taktisch geprägt. In der zweiten Hälfte haben die alten Hasen das Spiel entschieden - wie auch schon unter der Woche auf der 1817. Wir waren besser im Spiel und Jugenheim hat uns höher angelaufen, sodass ein öffnender Pass die Stürmer in Position gebracht hat. Unterm Strich ein verdienter Sieg in der Fremde dank Erfahrung und einer guten Mannschaftsleistung”, gab Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner zu Protokoll. Die Spvgg. Essenheim bestätigte den 6:0-Auswärtserfolg gegen die zweite Mannschaft des TV 1817 Mainz II unter der Woche. Tore: 0:1 Sven Planer (61.), 0:2, 0:3 Pedro Mina Alves (63., 75.)