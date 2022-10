Spvgg. Essenheim trennt sich von Trainer Matthias Kaurisch Zweitmannschafts-Trainer Martin Haag übernimmt bis zur Winterpause

ESSENHEIM. Drei Tage nach der 1:6-Heimpleite gegen Aufsteiger SG Kempten/Dietersheim – der fünften Niederlage im elften Saisonspiel – haben die B-Klassen-Fußballer der Spvgg. Essenheim die Trennung von Cheftrainer Matthias Kaurisch bekannt gegeben. Der Ingelheimer war seit zweieinhalb Jahren Coach in Essenheim. „Er hat uns mit viel Engagement durch Corona gebracht und das Team jünger und breiter aufgestellt“, so Abteilungsleiter Robert Preywisch. „Wir sind Matthias sehr dankbar für seine akribische Arbeit. Die in dieser Saison weiterhin stark schwankenden Leistungen haben uns aber dazu bewogen, die Zusammenarbeit zu beenden.“