Spvgg Essenheim stellt die Weichen für die neue Saison

Sportlich und organisatorisch haben wir bereits in der Winterpause damit begonnen, den Umbruch für die kommende Saison zu planen. Mit dem neuen Trainer Ebling, der die erste Mannschaft früher als erwartet übernommen hat, und meinem neuen Co-Trainer Patrick Schlömer haben wir viele Gespräche untereinander sowie mit den Spielern geführt. So konnten wir frühzeitig die Weichen stellen und den Grundstein für die Saison 2026/27 legen.

In der zweiten Mannschaft gibt es bereits nicht viele Veränderungen im Kader. Verlassen werden uns Ben White Umzug sowie Niklas Höner, der in den vergangenen drei Jahren mein Co-Trainer war und zur SpVgg Hochheim II beziehungsweise in seinen Heimatverein zurückkehrt. Ich werde ihn sowohl menschlich als auch fußballerisch vermissen.

Auf der Zugangsseite freuen wir uns über zwei Heimkehrer: Mit André Abel und Marco Schneider, gwinnen wir 2 erfahrene Spieler für die Defensive, außerdem verstärkt uns mit meinem neuen Co-Trainer Patrick Schlömer, der aus der ersten Mannschaft zur Zweiten kommt, nicht nur ein erfahrener Fußballtrainer, sondern auch eine hervorragende Persönlichkeit auf und neben dem Platz.

Zusätzlich stoßen mehrere Spieler aus der Meistermannschaft der A-Jugend zum Kader. Wer sich letztendlich für einen festen Platz empfehlen kann, wird sich in der Vorbereitung zeigen.

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

Die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein ist sehr gut. Viele Jungs verstehen sich nicht nur auf dem Platz, sondern sind auch privat eng befreundet. Dieses gute Miteinander sorgt für einen starken Teamgeist und ein positives Mannschaftsgefüge. Auch die Zusammenarbeit und der Austausch mit der ersten Mannschaft funktioniert, was sich ebenfalls sehr positiv auf das gesamte Vereinsklima auswirkt, und mit in die neue Saison nehmen wollen.

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

Unser Ziel für die kommende Saison ist es, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen. Wir wollen uns als Team kontinuierlich weiterentwickeln und in jedem Spiel unser volles Potenzial ausschöpfen. Wenn uns das gelingt, ist am Ende eine sehr gute Platzierung möglich – und natürlich wäre es schön, die Saison gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich feiern zu können.

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?

Ein besonderes Highlight ist, dass wir in der kommenden Saison erstmals seit der Gründung des Vereins eine dritte Mannschaft an den Start bringen. Das zeigt die positive Entwicklung unseres Vereins und den großen Zusammenhalt innerhalb der Fußballabteilung. Gleichzeitig sind neue Spieler bei uns jederzeit herzlich willkommen – egal ob jung oder erfahren. Wer Lust auf Fußball und ein starkes Vereinsleben hat, kann sich jederzeit bei uns melden.

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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!