Spvgg. Essenheim siegt auch nach kräftezehrender Pokalüberraschung

SG-Spielertrainer Manuel Helmlinger berichtete: „Eine sehr gute Leistung von uns über 90 Minuten. Beide Mannschaften wollten Fußball spielen und deswegen war es ein ansehnliches Spiel. Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen, aber wir sind trotzdem verdient in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir eine super Leistung in allen Bereichen hingelegt. Es ist schön zu sehen, wie sich die Mannschaft gerade entwickelt.”

„Ein komplett zerfahrenes Spiel und weit weg von dem Fußball, wie er gespielt werden sollte. Es gab keine nennenswerten spielerischen Szenen in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit war - außer den drei Toren und noch mehr Härte - von Fußballspielen wenig zu sehen”, fasste FC-Trainerin Beate Kiss zusammen.

TSG Drais – FC Lörzweiler 2:1 (1:0)

TSG-Akteur Clemens Fränzl sagte: „Unser Plan, den Gegner über Ballbesitz und Zirkulation zu kontrollieren, ist 80 Minuten gut aufgegangen. Die letzten zehn Minuten waren sehr chaotisch, da wir das Spiel trotz einiger Chancen nicht vorher entschieden haben.”

Tore: 1:0 Ben Wernet (17.), 2:0 Justus Becker (55., Strafstoß), 2:1 Julian Cornelius Tschilschke Edler von Hoheneichen (72.)

Spvgg. Selzen – FSV Saulheim II 1:6 (0:4)

Die zweite Mannschaft des FSV Saulheim stellte bereits im ersten Spielabschnitt die Weichen auf Auswärtssieg, durch den sie die Tabellenführung herausspielten. Sie sind zwar punktgleich mit dem TSV Ebersheim, aber hinsichtlich der Tordifferenz mit einem Treffer im Vorteil.

Tore: 0:1 Jean-Philippe Velten (21.), 0:2 Elvis Jashanica (22.), 0:3 Amir Abugameh (33.), 0:4 E. Jashanica (41.), 1:4 Niklas Zeringer (60.), 1:5 A. Abugameh (64.), 1:6 J.-P. Velten (77.)

Spvgg. Essenheim – VfB Bodenheim II 3:1 (2:0)

Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner teilte mit: „Riesenkompliment an meine Mannschaft! Nach dem Pokalfight bis ins Elfmeterschießen am Donnerstag und vielen Ausfällen haben wir das sehr gut gemacht und die Jungs haben um jeden Ball gekämpft. Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Das 1:0 nach einer Ecke war dann aber verdient. Ein Torwart-Fehler vor dem 2:0 hat uns in die Karten gespielt.” In der zweiten Hälfte sei Bodenheim durch einen Elfmeter nochmal auf 2:1 rangekommen und auch besser im Spiel gewesen. Die Essenheimer hätten ihre Konter nicht zielstrebig zu Ende gespielt, sodass es bis zum 3:1 ein enges Spiel gewesen sei. Tscheuschner kürte Pedro Mina Alves mit zwei Vorlagen und Leon Nuber als doppelter Torschütze zu den Matchwinnern.

Tore: 1:0 Leon Nuber (22., per Kopf), 2:0 Florian Strumberger (45.), 2:1 Mike Kraft (60., FE), 3:1 L. Nuber (74.), Besondere Vorkommnisse: Zwei 10-Minuten-Zeitstrafe für Spvgg. Essenheim & eine Zeitstrafe für VfB Bodenheim II

UDP Mainz – 1. FC Nackenheim 2:3 (1:2)

„Wir haben uns etwas schwerer getan und generell kein gutes Spiel gemacht. UDP hat uns einiges abverlangt und aggressiv verteidigt. Es war eine turbulente Partie, aber wir haben uns letztendlich durchgesetzt”, so das Fazit des FC-Spielertrainers Norman Loos, der einige Entscheidungen des Schiedsrichters nicht nachvollziehen konnte.

Tore: 1:0 Sadig Karimov (10., Freistoßtor), 1:1 Nikolaus Heckelsmüller (30.), 1:2 Norman Loos (37., Kopfball), 1:3 Louis Meyer (70.), 2:3 Goncalves Nhampule (90.+3), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Niclas Dechent (57./1. FC Nackenheim) & UDP Mainz (73.), Gelb-Rote Karten für N. Loos (82./1. FC Nackenheim) & UDP Mainz (84.)

SG Undenheim/Schornsheim - SG Rhein-Selz II 0:1 (0:1)

Sascha Berges, der sportliche Leiter der SG Rhein-Selz, gab folgendes Statement ab: „Spielerisch war das von beiden Seiten ausbaufähig. Dafür haben wir größtenteils das umgesetzt, was uns ausmacht - ekelhaft und eng in den Zweikämpfen zu sein. In der ersten Halbzeit hat es kaum Abschlussszenen gegeben. Nach einem Aufbaufehler konnten wir - in Unterzahl - den Ball gewinnen, schnell umschalten und das 0:1 erzielen. Durch eine weitere unnötige Zeitstrafe haben wir kurz vor Schluss der ersten Hälfte in zweifacher Unterzahl gespielt. In der zweiten Halbzeit ist Undenheim besser im Spiel gewesen und hat die letzten 15 Minuten Druck gemacht. Durch eine tiefe Verteidigung und absoluten Willen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen, ist uns der Sieg gelungen. Jetzt gilt es, den Schwung nach dem Trainerwechsel mitzunehmen und darauf aufzubauen.” Das neue Trainerteam der SG Rhein-Selz II bilden fortan Kai Berges, Tom Berges und Liam Scheller.

Tor: 0:1 Moritz Nafe (42.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Jan Wetzig & Victor Gimenez (37. & 45./beide SG Rhein-Selz II) und Andre Kröhl (90.+3/ SG Undenheim/Schornsheim)

TSV Mainz-Ebersheim – FVgg. Mombach 4:1 (1:0)

„Wir haben einen verdienten Heimsieg eingefahren, der mit etwas besserer Chancenverwertung auch höher hätte ausfallen können. Mombach hat sich auf das Verteidigen konzentriert und mit zwei Ketten versucht, die Räume in der eigenen Hälfte eng zu machen und durch Umschaltmomente gefährlich zu werden. Die Angriffsbemühungen hatten wir - bis auf wenige Ausnahmen - über die gesamte Spielzeit im Griff und konnten in der Mitte der zweiten Halbzeit den Sack zu machen”, resümierte TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler.

Tore: 1:0 David Lennart Matzon (29.), 2:0 Mel Nicolas Moeller (64.), 3:0 D. L. Matzon (76.), 3:1 Tonyo Fakas (85., FE), 4:1 Alexander Bargende (88., direkter Freistoß)