Spvgg. Essenheim sammelt Spenden für krebskranken Spieler

Die Spvgg. Essenheim versucht jetzt, Felix bestmöglich zu unterstützen. Deshalb hat man im Verein zunächst intern Geld für ihn gesammelt. Mittlerweile wurde auf der Plattform „Gofundme“ eine öffentliche Spendenaktion gestartet. Das Ziel ist, Felix und seine Frau bei der geplanten Hochzeitsreise nach Italien finanziell zu entlasten – damit das junge Ehepaar vor und nach der Therapie Zeit zu zweit hat und Felix neuen Mut schöpfen kann. „Trotz dieser schweren Situation blickt Felix zuversichtlich und pragmatisch nach vorn. Damit ist er Vorbild für alle“, schreibt der Verein in dem Spendenaufruf, an dem man sich auf „Gofundme“ beteiligen kann.