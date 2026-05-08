Spvgg. Essenheim sammelt Spenden für krebskranken Spieler

Essenheim. „Kämpfen und siegen, Felix!“ steht auf dem Banner, das die Spieler der Spvgg. Essenheim in ihren Händen halten. Mit dabei sind auch die gegnerischen Spieler der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim II und der FSG Jugenheim/Partenheim. Felix ist Spieler der zweiten Essenheimer Mannschaft, 29 Jahre alt und hat vor drei Wochen die Diagnose Darmkrebs erhalten.
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„Wir waren alle total geschockt“, erklärt Robert Preywisch, Leiter der Fußballabteilung des Vereins. „Felix ist ein super Typ, auf den man sich immer verlassen kann.“ Letzteres gelte nicht nur auf dem Platz als Spieler, sondern auch dann, wenn die Jugendtrainer Unterstützung brauchen oder im Verein Feste organisiert würden, sagt der Abteilungsleiter. Die Mannschaft hatte im April nach dem Spiel gegen die TSG Hechtsheim II durch ihren Trainer von der Diagnose erfahren. „Da herrschte erst mal betretenes Schweigen“, erzählt Preywisch.
„Die gute Nachricht“, sagt Robert Preywisch: „Felix hat die Operation gut überstanden.“ Das ermöglichte ihm unter anderem, am Sonntag am Sportplatz als Zuschauer zugegen zu sein. Bis zum Ende des Jahres stehe nun die Chemotherapie an, erst danach könne man weitersehen. Vor dem Eingriff hat Felix geheiratet. Die Hochzeit war ursprünglich später geplant, wurde nach der Diagnose aber spontan vorgezogen.
Die Spvgg. Essenheim versucht jetzt, Felix bestmöglich zu unterstützen. Deshalb hat man im Verein zunächst intern Geld für ihn gesammelt. Mittlerweile wurde auf der Plattform „Gofundme“ eine öffentliche Spendenaktion gestartet. Das Ziel ist, Felix und seine Frau bei der geplanten Hochzeitsreise nach Italien finanziell zu entlasten – damit das junge Ehepaar vor und nach der Therapie Zeit zu zweit hat und Felix neuen Mut schöpfen kann. „Trotz dieser schweren Situation blickt Felix zuversichtlich und pragmatisch nach vorn. Damit ist er Vorbild für alle“, schreibt der Verein in dem Spendenaufruf, an dem man sich auf „Gofundme“ beteiligen kann.
Bestärkt haben Felix mit der Aktion am Spieltag indessen nicht nur seine Vereinskameraden, sondern auch die Spieler der anderen Vereine. „Das war schön zu sehen, dass da alle trotz der unterschiedlichen Vereinszugehörigkeiten diesen Teamgeist verspüren und für Felix zusammenstehen“, sagt Robert Preywisch.