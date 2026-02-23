Spvgg. Essenheim gewinnt Topspiel FSV Oppenheim II überrascht SG Undenheim/Schornsheim +++ FVgg. Mombach trotzt VfB Bodenheim II einen Zähler ab +++ FSV Saulheim II muss Spvgg. Essenheim vorbeiziehen lassen von Thomas Mirkes · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Die Spvgg. Essenheim und Trainer Kevin Tscheuschner (rechts) wahren durch den Heimsieg gegen den FSV Saulheim II die Chance auf den Aufstieg. – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. Drei Spiele wurden eine Woche vor dem offiziellen Start in die Rest-Rückrunde in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost nachgeholt. Dreimal konnte nicht das vor den Begegnungen tabellarisch besser stehende Team siegen.

SG Undenheim/Schornsheim - FSV Oppenheim II 0:4 (0:1) „Wir waren das Team, welches den Sieg mehr wollte. Über das komplette Spiel hinweg haben wir wenig zugelassen. Wenn es gefährlich geworden ist, haben wir uns auf unseren starken Keeper verlassen können. Drei der vier Tore sind nach Standards gefallen. Kompliment an das Team für eine geschlossene Leistung. Insgesamt ist es ein faires Spiel auf beiden Seiten gewesen”, teilte Jonas Gill, der spielende Co-Trainer des FSV, mit.

Tore: 0:1 Dominik Horn (6., per Kopf), 0:2 Etienne Fell (62.), 0:3, 0:4 D. Horn (79., Kopfball; 88.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für SG Undenheim/Schornsheim (85.) Gestern, 15:00 Uhr FVgg 03 Mombach 03 Mombach VfB Bodenheim Bodenheim II 3 3 Abpfiff FVgg. Mombach – VfB Bodenheim II 3:3 (2:0) FVgg-Trainer Dominik Moser sagte: „In der ersten Halbzeit haben wir alles richtig gemacht: defensiv kompakt gestanden, sehr gut gegen den Ball gearbeitet und uns starke Chancen erspielt. Direkt nach der Pause sind wir durch den verwandelten Elfmeter perfekt gestartet.” Danach hätten die Kräfte der 03er nachgelassen, was Moser auf die kurze und erschwerte Vorbereitung - aufgrund von Fastnacht und Platzsperrungen - zurückführte. „Bodenheim hatte das Momentum auf seiner Seite. Wir haben viele Chancen zugelassen. Auch der Platzverweis für den VfB hat nicht für Entlastung gesorgt. Am Ende steht ein für uns unglückliches 3:3”, der FVgg-Trainer abschließend. Tore: 1:0 Daniel Becker (9.), 2:0 Fabian Schwab (42.), 3:0 Tonyo Fakas (47., Strafstoß), 3:1 Matteo Kerz (66.), 3:2 Finn Pageler (74.), 3:3 Matteo Greco (84., Elfmeter), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für VfB Bodenheim II (73.), Gelb-Rote Karten für VfB Bodenheim II (79.) & Lukas Orth (83./FVgg. Mombach)