Spvgg. Essenheim gewinnt Topspiel

Patrick Schlömer, der spielende Co-Trainer der Spvgg., berichtete: „Es war ein Spitzenspiel auf Augenhöhe mit mehr Ballbesitz für Ebersheim. Allerdings hatte Ebersheim über das gesamte Spiel hinweg keine zwingende Torchance, da wir defensiv über 90 Minuten kompakt verteidigt haben. Somit ist der Sieg letztendlich auch verdient für uns.”

VfB Bodenheim II – FSV Oppenheim II 4:1 (2:1)

„Wir haben leider ein schlechtes Fußballspiel gesehen, waren die gesamte erste Halbzeit nicht wach und haben gute Chancen der Oppenheimer zugelassen. In der zweiten Hälfte waren wir in den richtigen Momenten da und sind immer dann zu Chancen gekommen, wenn wir die Oppenheimer durch hohes Anlaufverhalten zu Fehlern gezwungen haben. Die drei Punkte nehmen wir mit”, so das Fazit des VfB-Trainers Marcel Baumgärtner.

Tore: 0:1 Jonas Buthmann (1.), 1:1 Nico Dorn (27.), 2:1 Fabio Salamida (41.), 3:1 Thomas Meyenburg (84.), 4:1 Luca Leber (85.)

TV 1817 Mainz II – SG Undenheim/Schornsheim 2:1 (0:0)

TV-Trainer Carlo D’Antonio teilte mit: „In einem sehr guten B-Klassen-Spiel haben wir von Anfang an das Spiel in die Hand genommen. Nur ein Tor hat nicht bis zur Halbzeit fallen wollen. In der zweiten Hälfte haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt. So sind unsere beiden Tore zur rechten Zeit und hochverdient gefallen. Das Gegentor ist am Schluss gefallen, da wir mit den Gedanken schon in der Kabine waren. Der Sieg geht voll in Ordnung.”

Tore: 1:0 Emir Sahin (64., Distanzschuss), 2:0 Ramadan Jasharovski (65., Nachschuss), 2:1 Tom Scheffler (86.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für R. Jasharovski (25./TV 1817 Mainz II); Jakob Diehl (SG Undenheim/Schornsheim) hält HE von R. Jasharovski (65.)

SG Rhein-Selz II – FSV Saulheim II 0:0

„Nach den letzten, wirklich katastrophalen Wochen haben wir es das erste Mal geschafft, eine wirklich gute Leistung auf den Platz zu bringen. Die Jungs hatten von Anfang an Bock, das Spiel für den FSV so unangenehm wie möglich zu gestalten. Saulheim hatte Probleme ihr gewohntes, gutes Spiel aufzuziehen, weil wir hinten kompakt und konsequent verteidigt haben. Immer mal wieder hat es gute Chancen auf beiden Seiten gegeben, die aber nicht genutzt werden konnten. Insgesamt ein offenes Spiel, was bis zum Schluss spannend war. Am Ende geht die Punkteteilung aufgrund unseres hohen Engagements in Ordnung. Darauf lässt sich aufbauen”, kommentierte Sascha Berges, der sportliche Leiter der neugegründeten Spielgemeinschaft.

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Tom Berges (89.) und Marc Ebling (90.) wegen wiederholten Foulspiels (beide SG Rhein-Selz II)

FSG Jugenheim-Partenheim – Spvgg. Selzen 5:3 (3:0)

FSG-Spielertrainer Manuel Helmlinger sagte: „Es war ein dominanter und guter Auftritt von uns bis zum 4:1. Wir hatten das Spiel im Griff und lassen uns leider durch einen Fehler aus dem Spiel bringen. Danach hat es Chancen auf beiden Seiten gegeben, wobei der Sieg nie in Gefahr war.”

Tore: 1:0 Pierre Kegler (32., direkter Freistoß), 2:0 Nils Markow (40.), 3:0 Justin Wagner (43.), 4:0 Philip Krichten (47.), 4:1 Peter Mann (65., FE), 4:2 Aurel Körper (69., Abstauber), 5:2 Manuel Helmlinger (82.), 5:3 A. Körper (89.)

UDP Mainz – TSG Drais 0:3 (0:0)

„Unser Sieg war nicht so deutlich, wie man es vom Ergebnis her vermuten könnte und ist definitiv zu hoch ausgefallen. Nachdem es bis zur Halbzeit nur sehr wenige Chancen auf beiden Seiten gegeben hat, haben wir die ersten beiden Fehler von UDP bestraft. Beim ersten Tor haben wir einen zu kurzen Rückpass erlaufen und der zweite Treffer war ein Eigentor nach einer Ecke. In der restlichen Spielzeit hat UDP alles nach vorne geworfen und uns fast nur noch in die Defensive gedrängt. Wir hatten an diesem Tag das Glück, irgendwie immer noch ein Körperteil in die Abschlüsse zu bekommen und so den eigentlich verdienten Anschluss zu verhindern. Erst mit dem 0:3 kurz vor Schluss war das Spiel entschieden”, fasste TSG-Trainer Andreas Herget zusammen.

Tore: 0:1 Justus Becker (55.), 0:2 Eigentor von Omar Abo Nabbout (58.), 0:3 Ben Wernet (90.)

1.FC Nackenheim – FC Lörzweiler 5:3 (3:2)

Norman Loos, der Nackenheimer Spielertrainer, äußerte sich folgendermaßen: „Es war ein verdienter Sieg für uns, der ein paar Tore höher hätte ausfallen können. Uns haben zwölf Spieler gefehlt. Wir hatten das letzte Aufgebot auf dem Platz und mussten einige Positionen umstellen. Von daher war der Sieg enorm wichtig für uns und ich hoffe, dass sich das Lazarett demnächst lichtet und wir endlich auf einen vollen Kader zurückgreifen können.”

Tore: 1:0 Marc-Kevin Marx (3.), 1:1 Eigentor von Igor Kunz (15.), 1:2 Vincent Reichel (24.), 2:2 Norman Loos (38.), 3:2 M.-K. Marx (45.), 4:2 Nikolaus Heckelsmüller (58.), 5:2 Bastian Zimmermann (65.), 5:3 David Kraft (76., FE)