Spvgg. Essenheim gewinnt Topspiel

MAINZ-BINGEN. Der erste Spieltag nach der Winterpause wurde am vergangenen Sonntag, dem 09.03.2025, in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost ausgetragen.

SVW-Trainer Donald Lepper sagte: „In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und sind mit 1:0 in Führung gegangen.” Dabei habe die SVW noch zwei hundertprozentige Möglichkeiten liegengelassen. Zur zweiten Hälfte habe Inter umgestellt und die Weisenauer hätten eine Weile gebraucht, um sich darauf einzustellen. „Dann haben wir das 2:0 und 3:0 gemacht und damit war der Sack zu”, Lepper weiter, der sich lediglich über den Elfmeter für die Gäste ärgerte. „Das war eine Schwalbe. Für sowas haben wir in der ersten Halbzeit Gelb bekommen”, ergänzte der SVW-Trainer, „so sind wir in einem tollen Spiel nicht ohne Gegentor geblieben. Alles in allem sind wir gut aus der Winterpause gekommen.” Tore: 1:0 Ferat Can Yayla (28.), 2:0 Nico Lepper (80.), 3:0 Yannis Ikan (88.), 3:1 Cristhian Angelo Calderon Cordova (90.+4, FE)

So., 09.03.2025, 12:30 Uhr TV 1817 Mainz TV 1817 Mainz II SV Klein-Winternheim SV Kl.-Wint. II 4 2 Abpfiff TV 1817 Mainz II – SV Klein-Winternheim II 4:2 (3:1) „In einem sehr fair geführten Spiel sind wir verdient als Sieger vom Platz gegangen. Von Anfang an hat man gesehen, dass wir die drei Punkte gewollt haben”, fasste TV-Coach Carlo D’ Antonio kurz zusammen. Tore: 1:0 Luca Piccin (10.), 2:0 Valon Osmani (15.), 3:0 Lias Jannik Thomas (18.), 3:1 Samuel Bramert (33.), 4:1 V. Osmani (49.), 4:2 Niclas Himioben (90.+1) So., 09.03.2025, 15:00 Uhr FC Lörzweiler Lörzweiler TSG Drais Drais 1 3 Abpfiff FC Lörzweiler - TSG Drais 1:3 (0:2) TSG-Trainer Andreas Herget gab folgendes Statement ab: „Den Grundstein für den Erfolg haben wir in der starken ersten Halbzeit gelegt, in der wir schon höher als mit zwei Toren hätten führen können. Mit unserem frühen dritten Treffer konnten wir direkt den Schwung der Lörzweiler zu Beginn der zweiten Halbzeit bremsen. Erst mit dem 1:3 in der 80. Minute ist beim Gegner wieder Hoffnung aufgekommen und wir mussten dann noch einige gefährliche Eckbälle und Freistöße wegverteidigen, bevor der insgesamt verdiente Sieg festgestanden hat.” Tore: 0:1 Henning Eich (15.), 0:2 Tim Daniel (17.), 0:3 Anas Tajouaout (52.), 1:3 Julian Cornelius Tschilschke Edler von (80.) So., 09.03.2025, 15:00 Uhr SpVgg Essenheim Essenheim VfB Bodenheim Bodenheim II 1 0 Abpfiff Spvgg. Essenheim – VfB Bodenheim II 1:0 (1:0) „Es war in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Bodenheim war immer durch Einzelaktionen gefährlich, aber wir haben es im Kollektiv gut verteidigt”, sagte Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner. Das goldene Tor sei „super” über die Essenheimer Außenbahn - in dem Fall durch Sebastian Rheingans vorbereitet und durch Leon Nuber per Kopf vollendet - entstanden. Von diesen Situationen habe die Spvgg. noch weitere gehabt, aber ein zweites Tor habe nicht fallen wollen. Im zweiten Durchgang habe der VfB sehr viel Druck ausgeübt und das Tempo hochgehalten. Verletzungsbedingt hätten die Hausherren dann wechseln und ihr System umstellen müssen. „Bodenheim ist weiter am Drücker gewesen und hatte mehrere gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, aber die zwei 10-Minuten-Strafen haben natürlich das Tempo rausgenommen. Das war der Knackpunkt. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber nach Hin- und Rückspiel war es doch ein erkämpfter, verdienter Sieg, der uns natürlich Aufschwung im Titelrennen gibt”, Tscheuschner abschließend. Tor: 1:0 Leon Nuber (36.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Finn Pageler (73.) und Marcio Gomes Monteiro (78./beide VfB Bodenheim II)

UDP Mainz – FSV 1946 Saulheim II 1:6 (1:5) Die Saulheimer ließen sich – trotz des frühen Ausgleichs nach noch früherer Führung - nicht beirren und machten sogar schon bis zur 65. Minute das halbe Dutzend voll. FSV-Coach Denis Scharffe äußerte sich folgendermaßen: „Ein guter Start nach der Winterpause. Wir konnten einige unserer Qualitäten schon wieder auf den Platz bringen, anderes haben wir noch missen lassen. UDP hatte ein gutes Kombinationsspiel, war jedoch in der Chancenverwertung und im Defensivverhalten nicht konsequent genug, was wir bei eigenem Ballbesitz immer wieder gut ausnutzt haben.” Tore: 0:1 Luca De Filippo (5.), 1:1 Omar Abo Nabbout (8.), 1:2 Tim Backenstoß (12.), 1:3 Miro Yilmaz (14.), 1:4 Aron Habich (22.), 1:5 Jonas Haas (38.), 1:6 L. De Filippo (65.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für UDP Mainz (75.) So., 09.03.2025, 15:00 Uhr TSV Uelversheim Uelversheim FSV Oppenheim Oppenheim II 1 1 Abpfiff TSV 1910 Uelversheim – FSV Oppenheim II 1:1 (0:0) Sascha Berges, der sportliche Leiter des TSV, sagte: „Für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel mit keinem Gewinner. Der Rasenplatz ist nach der Winterpause sehr schwer bespielbar, weshalb ein gepflegter Spielaufbau nicht wirklich stattgefunden hat.” Der TSV habe es immer wieder mit Kurzpassspiel versucht, die Oppenheimer hätten relativ schnell auf lange Bälle umgestellt. Beide Mittel hätten nicht wirklich zu vielen Chancen verholfen. Der TSV sei nach knapp 70 Minuten verdient mit 1:0 in Führung gegangen. „Oppenheim wurde nach unserer roten Karte drückender und ist durch einen zurecht gepfiffenen Elfmeter zum Ausgleich gekommen. Wir haben den Sieg unbedingt gewollt, sind letztendlich aber einfach nicht drückend genug gewesen”, so das Fazit von Berges. Tore: 1:0 Elias Wagner (69., Distanzschuss), 1:1 Jonas Masche (87., FE), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Nico Fachinger (TSV Uelversheim) wegen Foulspiels ohne Ball (75.)

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – FVgg. 03 Mombach 3:0 (0:0) „Der Sieg geht in Ordnung - auch in der Höhe. Die erste Halbzeit war von uns keine gute Halbzeit. Man hat gemerkt, dass bei uns einige Spieler krankheits- und urlaubsbedingt gefehlt haben. In der zweiten Hälfte haben wir dann den Druck erhöht und sind per Doppelschlag in Führung gegangen. Das hat Sicherheit gegeben. Wir sind höher angelaufen und konnten die Bälle früher gewinnen und uns mehr Chancen erarbeiten. Ein schöner Start ins Pflichtspieljahr 2025”, so Lukas Sudowe, der sportliche Leiter des TSV. Tore: 1:0 Aaron Krüger (50.), 2:0 Niklas Kretschmer (51.), 3:0 Paul Karoske (90.)