Spvgg. Essenheim: Ebling folgt als Coach auf Tscheuschner

Essenheim . Die Fußballer der Spvgg. Essenheim, Aufstiegskandidat in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost, haben den Schornsheimer Michael Ebling als neuen Trainer für die Saison 26/27 verpflichtet. Der bisherige Coach Kevin Tscheuschner hatte nach vier intensiven und erfolgreichen Jahren seinen Abschied zum Runden-Ende angekündigt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Es waren tolle Jahre in Essenheim“, sagt Tscheuschner, ein Essenheimer Urgestein. „Mit Pokalfinale und den Aufstiegsspielen war in jedem Jahr bis zum Ende ein Aufstieg oder Titel möglich – und ich traue uns auch diesmal eine Top‑Platzierung und den Aufstieg zu.“ Doch für den Finther ist nun „der Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gekommen“. Essenheims Sportlicher Leiter Robert Preywisch verrät, Tscheuschner habe „mir gegenüber geäußert, dass er erst einmal eine Pause braucht und aktiv keinen neuen Verein sucht“. Die Co-Trainer Nabeel Mushtaq und Patrick Schlömer halten den Essenheimern die Treue.