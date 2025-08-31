SpVgg erledigt Pflichtaufgabe in Neuravensburg

Am vergangenen Sonntag empfing die Spielgemeinschaft Achberg/Hergensweiler/Neuravensburg die SpVgg aus Lindau. Pünktlich um 15:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Fuchs die Partie an.

Für die SpVgg aus Lindau sowas wie ein Matchball. Heute müssen die ersten Punkte her. Und genauso fangen sie auch an. Lindau ist unter Druck und die SGM muss dagegen wirken. In der Anfangsphase ist es ein auf und ab. Beide Mannschaften haben Chancen. In der 25. Spielminute zieht Yachir (9) der SpVgg ab und versenkt ins linke untere Eck. Schupp ist zwar in der richtigen Ecke. Kommt aber nicht mehr ran. 1:0 für die Inselstädter. So geht es dann auch in die Pause.