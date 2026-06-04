SpVgg Erkenschwick: Zwei weitere Neuzugänge aus der Westfalenliga

Wie Niklas Malchrowitz wechselt Kamil Nujajev vom SV Wacker Obercastrop zur SpVgg Erkenschwick. Der 19-Jährige war in seinem ersten Seniorenjahr auf Anhieb Stammspieler. Mehr Erfahrung besitzt Neuzugang Justin Lubkoll. Der 23-Jährige hat schon für den TuS Haltern (2017/18) im westfälischen Amateuroberhaus gespielt und kann auf das beste Jahr seiner Laufbahn zurückblicken. Mit dem DSC Wanne-Eickel schnupperte der Offensivmann auch dank seiner 29 Scorerpunkte lange am Aufstieg in die Oberliga.
Für Lubkoll ist es eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. Bereits in seiner Jugend trug er das Trikot der Spvgg. Erkenschwick, bevor er seine weitere Ausbildung beim TSV Marl-Hüls und dem TuS Haltern fortsetzte. In Haltern feierte er zudem sein Debüt im Seniorenbereich in der Oberliga.
In den vergangenen Jahren sammelte der Offensivakteur weitere Erfahrungen beim TuS Sinsen, der TSG Dülmen sowie zuletzt beim DSC Wanne-Eickel. Dort gehörte er in der abgelaufenen Westfalenliga-Saison zu den herausragenden Offensivspielern. In 27 Einsätzen erzielte Lubkoll 20 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.
"Mit seinen 23 Jahren bringt Justin Lubkoll nicht nur bereits wertvolle Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball mit, sondern verfügt gleichzeitig über großes Entwicklungspotenzial. In den vergangenen Jahren hat er mehrfach bewiesen, dass er sportlich Akzente setzen und Verantwortung in der Offensive übernehmen kann", heißt es in der Pressemitteilung.
Lubkoll blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei der Spvgg. Erkenschwick. Besonders schön ist es für mich, zu einem Verein zurückzukehren, bei dem ich bereits in der Jugend gespielt habe. Ich kann es kaum erwarten."
Mit Nugajev wechselt ein vielversprechendes Talent an den Stimberg. Der vielseitig einsetzbare Abwehrakteur überzeugte in Obercastrop insbesondere durch seine körperliche Präsenz, seine Zweikampfstärke sowie seine hohe Intensität im Spiel gegen den Ball. Darüber hinaus bringt er Tempo, Robustheit und eine starke Mentalität mit.
Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Nugajev unter anderem beim VfB Waltrop, wo er bereits als Jungjahrgang in der U19-Westfalenliga auf sich aufmerksam machte. Auch am Stimberg ist er kein Unbekannter. In der U17 spielte der Defensivmann für die Spielvereinigung. Zur laufenden Saison schloss sich Nugajev dem SV Wacker Obercastrop an und entwickelte sich dort schnell zu einer festen Größe im Defensivverbund der Westfalenliga-Mannschaft. Trotz seines jungen Alters stand er regelmäßig in der Startelf und sammelte wichtige Spielpraxis auf hohem Niveau.