SpVgg Erkenschwick: Zwei weitere Neuzugänge aus der Westfalenliga

"Mit seinen 23 Jahren bringt Justin Lubkoll nicht nur bereits wertvolle Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball mit, sondern verfügt gleichzeitig über großes Entwicklungspotenzial. In den vergangenen Jahren hat er mehrfach bewiesen, dass er sportlich Akzente setzen und Verantwortung in der Offensive übernehmen kann", heißt es in der Pressemitteilung.

Lubkoll blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei der Spvgg. Erkenschwick. Besonders schön ist es für mich, zu einem Verein zurückzukehren, bei dem ich bereits in der Jugend gespielt habe. Ich kann es kaum erwarten."

Mit Nugajev wechselt ein vielversprechendes Talent an den Stimberg. Der vielseitig einsetzbare Abwehrakteur überzeugte in Obercastrop insbesondere durch seine körperliche Präsenz, seine Zweikampfstärke sowie seine hohe Intensität im Spiel gegen den Ball. Darüber hinaus bringt er Tempo, Robustheit und eine starke Mentalität mit.