SpVgg Erkenschwick: Winterneuzugänge für Oberliga-Aufstieg möglich Die SpVgg Erkenschwick ist auf dem Weg zu einem "Start-Ziel-Sieg" in der Westfalenliga 1.

Früh hatten die Schwicker spielfrei, so dass der Traditionsverein erst seit dem 4. Spieltag dauerhaft auf Platz 1 steht. Doch mit acht Auftaktsiegen war natürlich immer klar, wer die Nr. 1 ist. Inzwischen ist ein Vier-Punkte-Polster bei einer weniger absolvierten Partie geschaffen worden, so dass jeder SpVgg-Fan mehr denn je nach sechs Jahren auf die Rückkehr in die Oberliga Westfalen hofft.

"Jeder der es mit der Spielvereinigung hält, hat in der Vergangenheit immer wieder von kleineren oder größeren wirtschaftlichen Problemen gehört. Von derartigen Problemen war nun schon mehrere Jahre gar nicht mehr die Rede. Der Verein ist schuldenfrei, hat keine ausstehenden Verbindlichkeiten und mittlerweile einen stattlichen Sponsorenspool. Wir wollen langfristige und verlässliche Partnerschaften, die uns auch zur Seite stehen, wenn es mal nicht so läuft und sich nicht nur im Erfolg baden. Allerdings spielt natürlich ein gewisser Erfolg in der Planung des Etats eine Rolle und es ist ein Spagat, den es zu bewältigen gilt, zwischen Mitteln die für diesen Erfolg freigegeben werden und welchen Ertrag man sich dabei erhofft. Grundsätzlich ist der Schlüssel zum Erfolg in dem Bereich aber vor allem die hervorragende Marketingarbeit, das großartige Netzwerk einiger Vorstandsmitglieder und die Strahlkraft des Vereins", erklärt Mazurek.

Abschließend macht Mazurek klar, dass "er aufsteigen will und auch an den Aufstieg glaubt." Dafür könnte im Winter sogar personell nochmal nachgelegt werden, bestätigt Mazurek: "Ja, das ist richtig. Aktuell leben wir nicht von der Hand in den Mund, sondern können mit einer gewissen Vorlaufzeit arbeiten und somit auch auf etwaige sportlichen Entwicklungen reagieren."

Als ganz großer Bonus winkt in der laufenden Spielzeit zudem die Qualifikation für den nächstjährigen DFB-Pokal, der einem Amateurverein immer viel Geld in Kassen spült. Nach den Oberligisten FC Gütersloh, ASC 09 Dortmund und Delbrücker SC sind schon direkt die Schwicker als nächster Favorit im Westfalenpokal zu nennen. "Ich denke, keiner der restlichen Teilnehmer hat große Lust, gegen uns zu spielen", sagt Mazurek selbstbewusst. In zwei Wochen kommt Landesligist RW Erlinghausen im Viertelfinale in diesen Genuss und wird sicherlich selbst an seine Außenseiterchance glauben. So wie es Erkenschwick getan hat, als die Regionalligisten RW Ahlen und SC Preußen Münster aus dem Wettbewerb geworfen wurden!