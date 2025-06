SpVgg Erkenschwick verstärkt das Mittelfeld mit Westfalenliga-Spieler

Devin Ugur wechselt zur kommenden Saison von SV Hohenlimburg zur SpVgg Erkenschwick. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend bei MSV Duisburg und RW Ahlen ausgebildet wurde, soll das Team in der Oberliga verstärken.

Die SpVgg Erkenschwick hat für die bevorstehende Saison einen neuen Spieler verpflichtet. Devin Ugur wechselt vom Westfalenligisten SV Hohenlimburg an den Stimberg. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend unter anderem beim MSV Duisburg und RW Ahlen ausgebildet wurde, wird zukünftig das Erkenschwicker Mittelfeld verstärken.

„Devin ist ein interessanter, junger Spieler, welcher im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen hat. Sein starker rechter Fuß und seine Flexibilität im Mittelfeld zeichnen ihn aus“, sagte der sportliche Leiter der SpVgg Erkenschwick, Toni Kotziampassis, auf der eigenen Vereinsinternetseite, zur Verpflichtung des Neuzugangs. Ugur, der in Dortmund lebt, freut sich auf die Chance in Erkenschwick und geht dabei einen Schritt in die Fußstapfen seines Vaters Eyyüp Hasan, der Ende der 90er Jahre für Erkenschwick in der dritthöchsten deutschen Spielklasse aktiv war und später in der Türkei Profi wurde.

Ugur machte seine ersten Schritte im Seniorenfußball bei einem Verein in Hagen, wo er in der vergangenen Saison 14 Einsätze absolvierte. Nun erhofft er sich in Erkenschwick die Möglichkeit, seine fußballerische Entwicklung weiter voranzutreiben und eine größere Rolle in der Oberliga zu spielen.