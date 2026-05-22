SpVgg Erkenschwick verpflichtet Defensivakteur aus Obercastrop

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Malchrowitz u. a. bei RW Essen, wo er in der Jugend in der U17-Bundesliga sowie der Niederrheinliga aktiv war. Anschließend führte ihn sein Weg über die U19 des Hombrucher SV zum Westfalenligisten FC Brünninghausen. Dort gehörte der gelernte Innenverteidiger in der Spielzeit 2022/23 zum Stamm und erzielte in der Vizemeister-Aufstiegsrunde sogar ein Tor beim 2:0-Sieg gegen den SC Peckeloh.

Malchrowitz ging jedoch nicht mit in die Oberliga, sondern wechselte zum Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop. Auch dort entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe in der Defensive. Zu Beginn der laufenden Spielzeit zog er sich jedoch eine schwere Verletzung zu (Teilriss des vorderen Syndesmosebandes), die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzte. In der Rückrunde hat er inzwischen wieder zu alter Form gefunden und seine Vita auf 82 Westfalenliga-Partien aufgestockt.