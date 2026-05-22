SpVgg Erkenschwick verpflichtet Defensivakteur aus Obercastrop

Niklas Malchrowitz wechselt vom Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop an den Stimberg und wird künftig das Trikot des Oberligisten SpVgg Erkenschwick tragen. "Mit dem 23-jährigen Defensivspieler gewinnt die Spvgg. einen flexibel einsetzbaren, dynamischen und entwicklungsfähigen Akteur hinzu, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt hat", heißt es in der Meldung des Vereins.
Seine fußballerische Ausbildung erhielt Malchrowitz u. a. bei RW Essen, wo er in der Jugend in der U17-Bundesliga sowie der Niederrheinliga aktiv war. Anschließend führte ihn sein Weg über die U19 des Hombrucher SV zum Westfalenligisten FC Brünninghausen. Dort gehörte der gelernte Innenverteidiger in der Spielzeit 2022/23 zum Stamm und erzielte in der Vizemeister-Aufstiegsrunde sogar ein Tor beim 2:0-Sieg gegen den SC Peckeloh.
Malchrowitz ging jedoch nicht mit in die Oberliga, sondern wechselte zum Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop. Auch dort entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe in der Defensive. Zu Beginn der laufenden Spielzeit zog er sich jedoch eine schwere Verletzung zu (Teilriss des vorderen Syndesmosebandes), die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzte. In der Rückrunde hat er inzwischen wieder zu alter Form gefunden und seine Vita auf 82 Westfalenliga-Partien aufgestockt.
Die Verantwortlichen der Spielvereinigung sehen in Malchrowitz einen Spieler, der sportlich wie charakterlich hervorragend zum eingeschlagenen Weg des Vereins passt. Mit seiner Mentalität, seiner Ausbildung und seiner Entwicklungsperspektive soll er künftig ein wichtiger Baustein im Team werden.
Malchrowitz sagt: „Ich hab mich für die Spielvereinigung Erkenschwick entschieden, weil die Gespräche mit Nassir (Anm.: Trainer Nassir Malyar) einfach hervorragend waren und ich schnell überzeugt war. Wir waren uns letzte Saison schon einig, da hat es leider aus anderen Gründen nicht geklappt. Außerdem ist Erkenschwick ein sehr großer Traditionsverein mit einer coolen Fanszene.“