SpVgg Erkenschwick holt jungen Westfalenliga-Torjäger aus Obercastrop

"Mit Brightney Igbinadolor gewinnen wir einen jungen, dynamischen Spieler, der in den vergangenen Spielzeiten bei Wacker Obercastrop durch starke Leistungen und seine hervorragende Torquote auf sich aufmerksam gemacht hat. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits reichlich Erfahrung aus der Westfalenliga mit und gilt als echtes Kämpferherz auf dem Platz", schreibt der Verein in seiner Meldung.

In der laufenden Spielzeit gelangen dem Angreifer 17 Tore in 24 Spielen. Schon in den beiden Vorsaisons traf er zweistellig für Obercastrop und zuvor den SV Sodingen. Anstatt beim VfB Waltrop, mit dem er die Landesliga-Meisterschaft feierte, ein letztes U19-Jahr anzugehen, wechselte er frühzeitig im Sommer 2022 in die 1. Mannschaft des SV Sodingen und debütierte mit 18 Jahren in der Westfalenliga. Eine Quote von bislang 39 Toren in 65 Spielen führt - verdienterweise - nun in das westfälische Amateuroberhaus. Ein halbjähriger Versuch vor zwei Jahren bei ETB SW Essen (Oberliga Niederrhein) kam womöglich zu früh und glückte nicht.