SpVgg Erkenschwick holt Ex-Wattenscheider und ASC 09-Verteidiger

Britscho bringt einiges an Regionalliga- und Oberligaerfahrung mit an den Stimberg. Für den Wuppertaler SV und die SG Wattenscheid 09 war er bereits in der Regionalliga West aktiv (28 Einsätze). Zuletzt war der Linksverteidiger anderthalb Jahre in der Oberliga Niederrhein für Hamborn 07 und den TVD Velbert unterwegs. Beim als Absteiger feststehenden Schlusslicht ist er mit 27 Einsätzen Stammspieler. Insgesamt stehen 78 Einsätze in der höchsten Amateurspielklasse in seiner Vita.

"Mit Phil bekommen wir einen dynamischen und zweikampfstarken Spieler, der uns sofort weiterhelfen und mit seiner Erfahrung einen wichtigen Teil zum Erreichen unserer Ziele beitragen wird. Ich bin sehr glücklich darüber, dass dieser Transfer geklappt hat und er sich für unseren Verein entschieden hat. Phil ist trotz seines jungen Alters ein gestandener Oberligaspieler mit Regionalligaerfahrung, der bereits einige unsere Spieler aus der Junioren-Bundesliga kennt. Mit seiner Erfahrung wird er unseren jungen Spielern weiterhelfen", so der Sportliche Leiter Toni Kotziampassis.