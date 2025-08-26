SpVgg Erdweg startet mit Auswärtssieg in die Saison

Zum Saisonauftakt trat die SpVgg Erdweg auswärts beim SV Petershausen an. Nach sechs intensiven Wochen Vorbereitung, in denen das Team viel Selbstvertrauen tanken konnte, wollten die Gäste unbedingt mit einem Erfolgserlebnis starten.

Allerdings war die Anfangsphase von Nervosität geprägt: Ungewohnte Fehlpässe und zu wenig Mut im Spiel nach vorne verhinderten, dass Erdweg den Schwung aus den Testspielen sofort auf den Platz brachte. Petershausen nutzte dies geschickt aus, lauerte auf Fehler und setzte auf lange Bälle in die Spitze. Kurz vor der Pause war es dann soweit: Nach einem Ballverlust auf der linken Seite schalteten die Gastgeber blitzschnell um und Niklas Wildgruber überwand unseren Torhüter in der 43. Minute zur 1:0-Führung. Ein Rückschlag für Erdweg – und das erste Mal überhaupt, dass die Mannschaft in Rückstand lag, da man in den Testspielen stets das Team war, das in Führung ging.

Nach dem Seitenwechsel brachte das Trainerteam mit Manuel Rumler und Stefan Stegmair zwei frische Kräfte, die dem Spiel sofort neue Impulse gaben. Die SpVgg übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle und kam zu guten Angriffen. In der 63. Minute folgte die Belohnung: Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Niklas Lehmann eine scharfe Flanke in den Strafraum, die ein Petershausener Abwehrspieler mit der Hand abwehrte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Anton Burghart souverän zum 1:1-Ausgleich.

Erdweg blieb am Drücker und nutzte die nachlassenden Kräfte des Gegners konsequent aus. In der 72. Minute eroberte Manuel Rumler im Pressing den Ball, setzte entschlossen nach und Daniel Mayr verwandelte eiskalt zur 2:1-Führung. Damit war das Spiel endgültig gedreht. Den Schlusspunkt setzte Rumler selbst: Nach einer Ecke von Satuk Can reagierte er am schnellsten und jagte den Ball in der 80. Minute unhaltbar ins Netz zum 3:1-Endstand.

Dank einer klar verbesserten zweiten Halbzeit und großem Einsatzwillen konnte die SpVgg Erdweg das Spiel drehen und einen verdienten Auswärtssieg feiern. Die Mannschaft zeigte nicht nur Moral, sondern auch, dass sie physisch in der Lage ist, das Tempo bis zum Ende hochzuhalten – während Petershausen zusehends die Kräfte schwanden.

Der 3:1-Erfolg zum Auftakt ist ein wichtiges Signal: Zum einen wurde deutlich, dass auch in der Kreisklasse kein Spiel ohne volle Konzentration zu gewinnen ist. Zum anderen hat das Team bewiesen, dass es auch Rückstände aufholen kann, wenn es an die eigenen Stärken glaubt.

Am kommenden Sonntag erwartet uns mit dem SV Haimhausen ein schwieriger Gegner. Doch mit dem Rückenwind des Auftaktsieges und der Unterstützung unserer Fans wollen wir mutig auftreten, als Mannschaft zusammenstehen und alles daransetzen, die drei Punkte in Erdweg zu behalten.