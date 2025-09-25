Spvgg. Eltville: Personallage extrem, aber kein Frustfaktor

Eltville. 2024 gelang am letzten Spieltag die Last-Minute-Rettung in der Gruppenliga, in diesem Jahr sorgte ein famoser Endspurt dafür, dass die Mannschaft der Spvgg. Eltville am Ende mit 32 Punkten noch über dem Strich stand. Jetzt befinden sich nach neun absolvierten Spielen erst zwei Zähler auf dem Konto des Tabellenschlusslichts, das am Sonntag (13 Uhr) zum Rangzweiten FC Eddersheim II muss.

Doch in Eltville herrscht keineswegs Untergangsstimmung. Chefcoach Jannik Pleuger und Co-Trainer David Herbst sind von jeglicher Kritik ausgeklammert, bestätigt Sven Klärner, Vorsitzender und Teammanager in Personalunion. Sie müssen wöchentlich eine neue Aufstellung aus dem Ärmel schütteln, weil die Umstände im zahlenmäßig ohnehin nicht üppig ausgestatteten Kader ständiges Handeln und Improvisieren erfordern. So gesehen wertet Klärner das 2:2 gegen den SV Erbenheim als „kleines Ausrufezeichen“, als Mutmacher, „wobei wir eigentlich hätten gewinnen müssen“.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Zumal der Zusammenschluss der eigenen zweiten Mannschaft mit dem SV Erbach zum B-Liga-Team SG Eltville II/Erbach I belegt, dass der Unterbau kaum Möglichkeiten zum Aufstocken bietet. Daher sind A-Jugendliche, wie etwa Leo Zaltenbach, eine Option. Zudem hat Keeper Moritz Walter eine zwischenzeitliche Sperre abgesessen. Für alle Fälle steht noch Routinier David Jung fürs Tor zur Verfügung.

Es ist die lange Liste der Ausfälle, die den Rheingauern zu schaffen macht. David Sarris und Ilker Yoldas-Diaz absolvieren bis Jahresende ein Auslandsstudium, Henry Bong beginnt jetzt sein Studium in Köln. Keeper Noah Williams sowie die Feldspieler Lasse Jahn und Marc Martin Lopez (half beim 0:0 in Niederhöchstadt im Tor aus) plagen sich ebenso wie Jean Gonzalez mit Verletzungen herum. Christian George und Chrstian Lang wollten ihre geballte Erfahrung einbringen, doch inzwischen hat Lang der körperlichen Beanspruchung Tribut gezollt. George spürt die Belastung im Knie, wird kein Risiko eingehen. Eine schwierige Gesamtsituation.

Die Mannschaft habe schon unter Beweis gestellt, dass sie konkurrenzfähig ist, bewahrt Klärner Ruhe. Selbst wenn das Team bis zur Winterpause nicht den Anschluss schaffen sollte.

Weiter spielen: Biebrich 02 II – Niederhöchstadt (So., 11 Uhr), Bierstadt – Erbenheim (auch im Livestream des Wiesbadener Kurier), Unterliederbach – Bleidenstadt, SG Ra/Ma – Kelsterbach, Wallrabenstein – Offheim (alle So., 15 Uhr), SKG 23 Wiesbaden – Nied, Diedenbergen – Dorndorf (beide So., 15.30 Uhr).