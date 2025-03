Spvgg. Eltville: Mit neuer Stärke zum Klassenerhalt?

Lange war im Abstiegskampf der Gruppenliga Wiesbaden scheinbar alles klar. Für den 1. FC Viktoria Kelsterbach, die Spvgg. Eltville, Germania Weilbach, den TuS Dietkirchen II und die SpVgg Hochheim 07 schien das rettende Ufer in weiter Ferne. Nach der Ankündigung der SG Hoechst, sich aus der Gruppenliga zurückziehen , bietet sich den untersten fünf Mannschaften jetzt aber die realistische Chance, doch noch einen Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen. Denn: Würde die SG Hoechst ans Tabellenende gesetzt, könnte sich eines der fünf Teams noch retten. So auch die Spvgg. Eltville. Wie ist die Lage beim Team aus dem Rheingau?

Neun Spiele vor Ende der Saison ist noch alles möglich: Eltville belegt zwar den 16. Platz, könnte durch einen einzigen Sieg aber wieder mit der direkten Konkurrenz auf Platz 13 gleichziehen. Im Kampf um einen Nicht-Abstiegsplatz unterscheidet sich die Spvgg. von ihren Mitkonkurrenten auch dadurch, dass sie bereits im Abstiegskampf erprobt ist. In der vergangenen Saison hatten die Eltviller erst am letzten Spieltag mit einem 4:0-Sieg über die SG Germania Wiesbaden ihren Verbleib in der Gruppenliga sichern können . Das Team hat eine Vorstellung davon, welche Anforderungen in den kommenden Spielen auf sie zukommen und wie lange sich die Anspannung halten kann. Außerdem haben die Spieler unter Beweis gestellt, dass sie in Drucksituationen Leistungen bringen können und sich gegen direkte Konkurrenten durchzusetzen wissen.

Ging die Spvgg. Eltville noch mit drei Pflichtspielniederlagen in die Winterpause, so gelangen ihr dafür drei Siege hintereinander in den Vorbereitungsspielen zur Rückrunde. Unter anderem schlug die Mannschaft von Trainer Janosch Georg Herbst den Verbandsligisten SG Walluf mit 4:2. Auch die erste Ligapartie im neuen Jahr konnte Eltville für sich entscheiden. Überraschend deutlich bezwang die Spvgg. den Fünften FC Eddersheim II mit 4:1. Das Hinspiel hatte Eddersheim noch mit 3:1 gewonnen. Gegen den VfR 07 Limburg musste Eltville sich mit 0:1 geschlagen geben, dafür bewies die Mannschaft beim FC Bierstadt Moral und durfte sich nach David Sarris’ spätem Tor zum 1:1-Endstand über einen wichtigen Punktgewinn freuen. Zuletzt konnte Eltville ausgerechnet gegen den Spitzenreiter von der SG Hoechst einen Punkt mitnehmen. Siege gegen starke Gegner und nur eine Niederlage in den vergangenen sieben Spielen dürften bei allen, die es mit der Spvgg. Eltville halten, die Hoffnung aufkeimen lassen.

Auf diese Spieler kommt es jetzt besonders an

Zur verbesserten Form der vergangenen Partien sagt Teammanager Sven Klärner: "Wir haben ein paar Verletzte und Abwesende zurückbekommen. Mit denen ist es einfacher, den Konkurrenzkampf anzufachen und die Spielstärke nach oben zu bringen". Von seinen Führungsspielern erwarte Klärner immer viel, nicht nur im Abstiegskampf.

Bauen konnte die Spvgg. Eltville in der laufenden Saison auf Kapitän Marlon Klärner, der bereits in der Vorsaison zu den absoluten Leistungsträgern gezählt hatte. Auch auf David Sarris, der in der vergangenen Spielzeit fünf Tore und sechs Assists beisteuerte, wird es in den nächsten Spielen ankommen. Der Stürmer hat in dieser Saison bereits sechs Tore und damit die meisten Treffer für seine Mannschaft erzielt.

Blick aufs Restprogramm

Nach einem spielfreien Wochenende steht für Eltville am Sonntag gegen den TuS Dietkirchen II eines jener Sechspunktespiele an. Die beiden Mannschaften trennen vor dem 26. Spieltag nur drei Punkte. Eine Niederlage gegen Dietkirchen würde den Abstand auf sechs Punkte erhöhen und muss aus Sicht der Spvgg. unbedingt verhindert werden, um die Chance auf einen Verbleib in der Gruppenliga nicht noch unwahrscheinlicher zu machen. Sven Klärner sagt, dass es vor der Partie schwer einzuschätzen sei, ob möglicherweise Spieler aus der ersten Mannschaft Dietkirchens nachrücken.

Drei Spieltage hintereinander gegen die direkte Konkurrenz

Essenziell werden für Eltville auch die Partien gegen Hochheim 07, den FC Germania Weilbach und den 1. FC Viktoria Kelsterbach sein. An drei Spieltagen hintereinander trifft das Team auf die direkte Abstiegskonkurrenz. Bis auf den Vierten FC Dorndorf, zu welchem Eltville am letzten Spieltag anreisen wird, spielt die Mannschaft in dieser Saison aber gegen keine Spitzenmannschaften mehr. Mit Blick auf das Restprogramm sagt Klärner, dass seine Mannschaft die Situation bei der SG Hoechst ausblenden müsse und sich nichts an der Spielvorbereitung ändern werde. Auch ohne die Neuentwicklung hätte Eltville sich nicht aufgegeben und werde es wie im Abstiegskampf der letzten Saison machen: "Wir gehen es Spiel für Spiel an, ohne uns verrückt zu machen".

FuPa-Prognose

In den vergangenen Spielen konnten die Eltviller deutlich bessere Leistungen abrufen als noch vor der Testspielpause Anfang des Jahres. Ein Sieg gegen den FC Eddersheim II und ein Unentschieden gegen die SG Hoechst sind Beweise der nach oben verlaufenden Formkurve. In den kommenden Spielen wird sich zeigen, ob die Mannschaft das Aufeinandertreffen mit den direkten Konkurrenten als Chance begreifen kann, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu erwirken oder an der Drucksituation scheitert. Positiv darf sicher hinzugerechnet werden, dass außer Dorndorf keine Gegner von der Tabellenspitze mehr auf Eltville warten.

Fazit: Die Spvgg. Eltville hat gute Aussichten, die Klasse ein weiteres Mal zu halten.