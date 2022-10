Spvgg. Eltville: Lang nimmt Niederlage auf seine Kappe Nach bärenstarker erster Halbzeit war für die Rheingauer bei Spitzenreiter VfB Marburg eigentlich ein Punktgewinn möglichrn

Marburg/Eltville. Ein vergebener Elfmeter, ein selbstkritischer Coach und eine wohl überflüssige Ampelkarte – für Verbandsligist Spvgg. Eltville schien bei Primus VfB Marburg Zählbares möglich. Doch am Ende stand eine 0:3-Niederlage.

0:3 beim Spitzenreiter, hört sich aus Sicht der abstiegsgefährdeten Rheingauer wie ein Match der Marke „gut aus der Affäre gezogen“ an. Doch ein Punktgewinn für die Gäste war keine Utopie. Speziell aufgrund der ersten Halbzeit, die Trainer Thorsten Lang als die beste seit seiner Rückkehr einstufte. Eltvilles Pressing machte Marburg zu schaffen. Als Mojtaba Tajik im VfB-Strafraum regelwidrig angegangen wurde, ertönte ein Elfmeterpfiff.

Klärner verschießt Elfmeter

Marlon Klärner lief an, entschied sich nach den Direktiven von Trainer Lang, die sich aus dem vorherigen Videostudium zum Verhalten von VfB-Keeper Lorenz Purbs bei Strafstößen ergeben hatten, für die von ihm aus gesehen linke Ecke. Purbs flog seinerseits nach rechts und parierte (35.). „Marlon trägt keine Schuld. Das habe ich vergeigt“, nahm Lang diese Szene und das verlorene Spiel auf seine Kappe. Philipp Zentner engte derweil die Kreise von Marburgs Leistungsträger Andreas Schoch ein. Einzig in der 53. Minute war er ein einziges Mal machtlos, als Schoch in Klassemanier aus der Drehung einschweißte.

Gelb-Rot gegen Scholten