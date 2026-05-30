Spvgg. Eltville Alte Herren sind erneut Hessenpokal-Sieger Im Finale gegen den TSV Günterfürst setzen sich die Eltviller mit 4:0 durch und freuen sich auf die Süddeutsche Meisterschaft von Philipp Weyerhäuser · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Bei den Süddeutschen Meisterschaften treffen die Eltviller under anderem auf die Alten Herren des FC Bayern München. – Foto: Pia Pfeifer

Eltville. Im Finale des Hessenpokals bezwang der Titelverteidiger den TSV Günterfürst hochverdient mit 4:0 (3:0) und sicherte sich damit den begehrten Pokal zum zweiten Mal in Folge. Von der ersten Minute an ließen die Rheingauer keinen Zweifel aufkommen und krönten eine Spitzenleistung mit der erfolgreichen Titelverteidigung.

Alle Tore nach Standardsituationen Die Spielvereinigung präsentierte sich von der ersten Sekunde an stark und war dem Gegner „total überlegen“, wie der sportliche Leiter der Eltviller, Sven Klärner, betonte. Der Dosenöffner fiel nach einer Standardsituation. Eine Ecke wurde zunächst noch geklärt, der Ball kam jedoch postwendend zurück, ehe Christopher Bingel goldrichtig stand und per Volley zur Führung verwandelte. In der 17. Minute folgte der nächste Treffer: Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde schnell ausgeführt. Ali Naghsh-Ajpisheh lauerte und platzierte die Kugel per Volley sehenswert in den rechten Torwinkel. Der endgültige "Steckerzieher" der ersten Halbzeit folgte dann in der 34. Spielminute. Erneut war es ein Eckball, der die Vorentscheidung herbeiführte. Dennis Deider schaltete am schnellsten und versenkte den Ball zum 3:0. Ein Treffer mit Seltenheitswert, denn Deider schloss mit dem rechten Fuß ab, was laut Klärner zu den absoluten Raritäten gehört.