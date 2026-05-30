Spvgg. Eltville Alte Herren sind erneut Hessenpokal-Sieger

Eltville. Im Finale des Hessenpokals bezwang der Titelverteidiger den TSV Günterfürst hochverdient mit 4:0 (3:0) und sicherte sich damit den begehrten Pokal zum zweiten Mal in Folge. Von der ersten Minute an ließen die Rheingauer keinen Zweifel aufkommen und krönten eine Spitzenleistung mit der erfolgreichen Titelverteidigung.
Die Spielvereinigung präsentierte sich von der ersten Sekunde an stark und war dem Gegner „total überlegen“, wie der sportliche Leiter der Eltviller, Sven Klärner, betonte. Der Dosenöffner fiel nach einer Standardsituation. Eine Ecke wurde zunächst noch geklärt, der Ball kam jedoch postwendend zurück, ehe Christopher Bingel goldrichtig stand und per Volley zur Führung verwandelte. In der 17. Minute folgte der nächste Treffer: Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde schnell ausgeführt. Ali Naghsh-Ajpisheh lauerte und platzierte die Kugel per Volley sehenswert in den rechten Torwinkel.
Der endgültige "Steckerzieher" der ersten Halbzeit folgte dann in der 34. Spielminute. Erneut war es ein Eckball, der die Vorentscheidung herbeiführte. Dennis Deider schaltete am schnellsten und versenkte den Ball zum 3:0. Ein Treffer mit Seltenheitswert, denn Deider schloss mit dem rechten Fuß ab, was laut Klärner zu den absoluten Raritäten gehört.
"Wir haben einfach von A bis Z dieses Ding gewinnen wollen und eine Leistung gezeigt, mit der man verdient den Hessenpokal gewinnt. Das war eines unserer besten Spiele!", fasste Klärner die Vorstellung der Eltviller AH zusammen. Auch in der Höhe sei der Sieg verdient gewesen
"Nach dem Seitenwechsel hatte TSV Günterfürst etwas Oberwasser, da wir uns mehr auf das Verteidigen konzentriert haben", erklärte Klärner. Große Torchancen blieben Mangelware. Stattdessen nutzte Eltville abermals einen ausgespielten Freistoß zum 4:0-Schlusstreffer.
Sven Klärner brachte die Gefühlslage nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Fertig, aus, Hessenpokalsieger, wir feiern noch!" Den Hessenpokal zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen sei nämlich keine Selbstverständlichkeit, vor allem im Altherren-Bereich.
Als frischgebackener Hessenmeister freuen sich die Alten Herren der Spvgg. Eltville nun voller auf die Süddeutschen Meisterschaften.