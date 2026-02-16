Spvgg. Eltville: Alles fix für 2026/27

Marvin Kauer (l.) trägt 2026/27 wieder das Trikot des aktuellen Gruppenligisten Spvgg. Eltville – sehr zur Freude von Trainer Jannik Pleuger. Foto: Spvgg. Eltville

Eltville. Im Fußball gehen Abstiegssorgen oft mit völlig ungewisser Zukunft einher. Nicht so bei Gruppenliga-Schlusslicht Spvgg. Eltville. Die Vereinsführung mit Clubchef Sven Klärner an der Spitze hat bereits vor dem Jahresstart mit dem Nachholspiel gegen den TSV Bleidenstadt (22. Februar, 15 Uhr) im Hinblick auf die erste Mannschaft so gut wie alle Weichen für 2026/27 gestellt. Sollte es die Rheingauer, die sich in den beiden letzten Spielzeiten jeweils im Liga-Finish gerettet hatten, diesmal mit dem Abstieg in die Kreisoberliga Rheingau-Taunus erwischen, wären sie bestens gewappnet. Genauso für den Fall des Verbleibs bei einem dritten Wunder vom Wiesweg. Ein bekannter Name als Zugang und eine wegweisende Entscheidung im Trainerbereich sind im Sog aller vollzogenen Planungsschritte ebenfalls fix.

„Ich bin super-stolz, dass alle gesagt haben: ‚Wir gehen den Weg mit‘. Das gibt es gerade in der heutigen Zeit nicht so oft“, freut sich Steuermann Klärner über die frühen Zusagen von Kaderspielern und hoffnungsvollen Eigengewächsen. Der von Klärner oft zitierte „Eltviller Weg“ kommt nicht als bloße Floskel daher, er wird vielmehr mit Leben erfüllt. Mehr noch: Mit der Verpflichtung von Marvin Kauer setzen die Eltviller ein echtes Ausrufezeichen. Beim Verbandsliga-Nachbarn SG Walluf zählt der 29-Jährige in der laufenden Runde zur Gruppe der von schweren Verletzungen gebeutelten Spieler. Nach einem Kreuzbandriss befindet er sich in der Reha, die in den Aufbau mit Blick auf die Spielzeit 2026/27 münden wird.

„Er gilt als technisch versierter und spielintelligenter Akteur, der einer Mannschaft Struktur und kreative Impulse im Zentrum geben kann. Neben seiner sportlichen Qualität spielte auch die langjährige gemeinsame Vergangenheit mit unserem Trainer Jannik Pleuger eine entscheidende Rolle: Bereits in der A-Jugend arbeiteten beide erfolgreich zusammen, anschließend standen sie über viele Jahre hinweg gemeinsam beim FSV Winkel sowie bei uns in Eltville auf dem Platz“, sieht Sven Klärner den Rückkehrer gemeinsam mit Philipp Zentner und seinem Sohn Marlon Klärner als einen erfahrenen Eckpfeiler im ansonsten vornehmlich mit jüngeren Spielern bestückten Aufgebot.

„Die Gespräche waren von Anfang an sehr offen und vertrauensvoll. Die gemeinsame Vergangenheit und die klare sportliche Idee haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt, dass wir hier etwas entwickeln können, und freue mich riesig darauf, ab der neuen Saison wieder Teil der Mannschaft zu sein“, blickt Marvin Kauer seinem erneuten Engagement am Wiesweg mit großer Zuversicht entgegen.

Alex Dehne rückt auf

Zur neuen Runde wird sich zudem im Trainerteam der Eltviller Ersten eine Veränderung vollziehen: Alex Dehne, der aktuelle Trainer der U19-Gruppenligamannschaft, wird im Sommer David Herbst ablösen und gemeinsam mit Jannik Pleuger die Geschicke der ersten Mannschaft leiten. „Mit diesem Schritt bleiben wir unserer Linie treu, eigene Trainer aus den Nachwuchsbereichen auszubilden, weiterzuentwickeln und sie letztendlich stärker in die sportliche Gesamtverantwortung einzubinden“, erläutert Sven Klärner.

Besonders froh ist der Vorsitzende darüber, „dass ein Großteil des aktuellen Kaders seine Zusage für die kommende Saison unabhängig von der Ligazugehörigkeit gegeben hat“. So werden unter anderem Marlon Klärner, Eric Gebel, Lasse Jahn, Ben Weygandt, Moritz Walter, Philipp Zentner, David Sarris, Mohammed Abd Ali, Joel Kicheu, Ilker Yoldas-Diaz, Jean Gonzalez, Theo Sues und Jayden Plock weiterhin das Eltviller Trikot tragen. Zudem rücken mit Lennard Schöppler, Leo Zaltenbach, Cem Güngor, Liam Balik, Florian Walter und Max Hauser talentierte Spieler aus der eigenen A-Jugend in die erste Mannschaft auf, die ebenfalls bereits ihre Zusage für die nächste Saison gegeben haben. Wovon einige bereits Einsätze in der Gruppenliga-Ersten absolviert haben.

Gruppenliga-Erhalt noch nicht abgeschrieben

Was die gegenwärtige Situation der Gruppenliga-Formation mit erst zehn eingefahrenen Punkten angeht, weiß Sven Klärner, „dass es diesmal weit schwieriger wird als in den vergangenen beiden Spielzeiten. Doch wir würden uns sicher nicht dagegen wehren, wenn es noch mit dem Klassenerhalt klappt. Zumal wir auch wissen, wie schwierig es ist, wieder hochzukommen.“ Nicht aufgeben, so lange es rechnerisch möglich ist, das bleibt die Devise für die Restrunde. Mit der Sicherheit der jetzt erfolgten Planungsschritte als Faustpfand brauchen die Eltviller eine Sorge jedenfalls nicht zu haben: die vor einer ungewissen Zukunft.





