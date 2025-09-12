SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II – SG Auernheim / Wettelsheim II

Entsprechend euphorisiert gingen die Gäste das Spiel an und hatten nach vier Minuten den ersten Abschluss von Adrian Späth der jedoch über das Tor ging.

Nach dem Überraschungserfolg gegen den Spitzenreiter am Wochenende stand für die SG nun im Nachholspiel unter Flutlicht am Donnerstagabend das komplette Gegenteil gegen das aktuelle Schlusslicht bei der Kattenhochstatter zweiten an.

Auch danach spielte weiterhin nur die Gäste-SG, Mittelstürmer Späth hatte dabei einige Abschlusschancen, zielte jedoch zu ungenau und diese gingen allesamt am Tor vorbei. In der 31. Minute dann einmal eine Gelegenheit für die Heimelf, ebenfalls ein Freistoß vom Strafraumeck, aber dieser kam zu zentral und Torwart Gabsa konnte parieren. Vor der Pause in der 41. Minute dann noch die Riesenchance auf das 2:0, Dominik Krois steckte durch auf Späth und dieser scheiterte frei vor dem Tor an einer Fußabwehr vom Kattenhochstatter Torwart Fabian Heckel.

Die nächste Gelegenheit sollte dann jedoch gleich sitzen, Marc Haselmayer versenkte einen Freistoß vom Strafraumeck in die kurze Torwartecke zum 1:0 in der siebten Spielminute.



Somit ging es mit einer hochverdienten 1:0 Führung für die Gäste in die Pause, von der Heimelf kam bis auf eine Standardsituation Offensiv gar nichts. Spielertrainer Christian Hüttinger schien dann jedoch die richtigen Worte gefunden zu haben und Kattenhochstatt kam wie ausgewechselt aus der Kabine.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit schnürte man die Gäste regelrecht ein und

hatte einen Abschluss nach dem anderen. Diese wurden jedoch entweder zu leichtfertig vergeben oder es parierte Torhüter Gabsa ein ums andere mal.

Das Ganze ebnete nach ca. zehn Minuten wieder ab und auch die Gäste kamen wieder besser ins Spiel, ein erster Abschluss in der 56. Minute geriet jedoch zu zentral und Torhüter Heckel parierte. Nach 65. Minuten gab es dann einen eher zweifelhaften Elfmeter für die Heimelf nach Foul von Innenverteidiger Bunkowski an Jonathan Lange, die Gäste hatten hier weder ein Foul gesehen noch war dieses innerhalb des Strafraums.



Spielertrainer Hüttinger schnappte sich den Ball, sein schwach und zentral geschossener Schuss wurde jedoch wiederum von Torhüter Gabsa pariert und anschließend von den eingelaufenen Verteidigern final geklärt.

Nach diesem Aufreger passierte bis zur Schlussphase wenig, in der 81. Minute dann der finale Konter der Gäste. Ein weiter Abschlag von Gabsa wurde auf den eingewechselten Julian Seegmüller verlängert und dieser war frei durch und behielt die Ruhe und

schob souverän zum 2:0 ein.

Die Schlussoffensive der Heimelf blieb aus und somit nahmen die Gäste verdient die drei Punkte mit und sprangen damit auf den vierten Tabellenplatz. Die Heimelf wird sich deutlich steigern müssen um den aktuell letzten Tabellenplatz wieder verlassen zu können.

MS