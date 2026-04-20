SpVgg Eichenkofen verspielt fast 3:0-Führung – FC Herzogstadt schwächelt A-Klasse 7 von Sebastian Voichtleitner · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

SG Reichenkirchen gegen SpVgg Eichenkofen – Foto: Christian Riedel

Am Ende reicht’s zum 3:2 in Reichenkirchen, im Holzlandderby gab es ein Remis.

SG Reichenkirchen – SpVgg Eichenkofen 2:3 (0:1) – Schon nach neun Minuten ging der Gast durch Philipp Lutzny in Führung. „Danach sind wir die bessere Mannschaft, die Führung für Eichenkofen war glücklich“, sagte SG-Keeper Justin Tauber. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Reichenkirchen gute Chancen, nach einer Ecke traf aber Eichenkofen – abermals Lutzny war erfolgreich (61.). Nach dem 3:0 durch Elias Ippisch schien das Spiel entschieden, ein Doppelpack von Christian Graf (88./91.) machte es jedoch noch einmal spannend. „Am Ende verpassen wir es trotz Chancen, das 3:3 zu erzielen“, zeigte sich Tauber enttäuscht.

FSV Steinkirchen – FC Inning 2:2 (1:1) – Der Holzland-Kracher zwischen Steinkirchen und Inning endete leistungsgerecht 2:2. „Die ersten 20 Minuten war Inning klar überlegen“, gibt Steinkirchens Fußball-Chef Uli Wieser zu. „Sie sind dann auch verdient in Führung gegangen.“ Mathias Lex war der Torschütze zum 1:0 (14.). „Doch dann haben wir uns gefangen und ausgeglichen.“ Luis Eibl jagte einen Schuss aus etwa 18 Metern flach links unten ins Eck (38.). „Danach war die Partie ausgeglichen“, erzählt Wieser. Zunächst lag Steinkirchen vorn, als Ibrahim Krraki einen Handelfmeter verwandelte (58.). Doch ein schön herausgespielter Konter brachte kurz vor Schluss das 2:2 durch Leon Nagl (87.), mit dem schließlich beide Teams zufrieden waren.

FC Langengeisling 2 – FC Schwaig 2 1:1 (1:1) – Die Geislinger Zweite verliert weiter Boden im Kampf um die Meisterschaft. „Insgesamt geht das Remis in Ordnung“, sagte FCL-Sportchef Max Maier: „Schwaig hat sich gut präsentiert. Die Mannschaft ist nicht mehr vergleichbar mit der aus der Vorrunde.“ Die ersten 20 Minuten sei man „nicht gut ins Spiel gekommen“, so Maier. Nach einer Viertelstunde gab es Elfmeter für Schwaig, den Bilal Ibrahim sicher verwandelte. Mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern sorgte David Riederle für den Ausgleich (30.). „Wir waren dann überlegen, hatten einige gute Abschlüsse, waren aber nicht konsequent genug“, analysierte Maier. Er gab aber auch zu, „dass uns kurz vor Schluss unser Torwart Moritz Petermeier in einer Eins-gegen-eins-Situation das Unentschieden gerettet hat“.

Spieltext SG Langenpreisi - Eitting II SG Langenpreising/Zustorf – FC Eitting 2 3:0 (1:0) – Von Beginn an dominierten die Hausherren, mehr als ein Abstauber von Maximilian Watzlaw zum 1:0 passierte jedoch nicht (15.). „Wir hätten höher führen müssen“, fand SG-Pressesprecher Rainer Schmidmüller. Im zweiten Durchgang waren die Gäste besser, gefährlich waren sie jedoch nur bei einem Pfostentreffer. Die Tore machten die Hausherren. Nach Foul an Watzlaw verwandelte Thomas Nadler den fälligen Strafstoß, Lukas Weiß sorgte nach einer Ecke für den 3:0-Endstand. Schmidmüller war froh: „Ein glücklicher, aber verdienter Sieg.“