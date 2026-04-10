SpVgg Eichenkofen setzt sich in packendem Duell durch

In einem spannenden Aufeinandertreffen vor 100 Zuschauern zeigte die SpVgg Eichenkofen gegen den FC SF Eitting II eine konsequente Offensivleistung und entschied die Partie frühzeitig für sich.

Die Gastgeber gingen in der 33. Minute durch Florian Rupprecht in Führung, doch bereits zwei Minuten später glich Ion Tarchila für die Gäste aus. Nur kurz darauf stellte Markus Humplmair den alten Abstand wieder her (38.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Florian Rupprecht auf 3:1 (62.), bevor Lorenz Daimer in der 71. Minute mit dem vierten Treffer den Endstand markierte.