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Spvgg. Ehrenkirchen zieht zwei Eigengewächse zu den Aktiven hoch
von PM · Heute, 09:16 Uhr · 0 Leser
Robert Dinu (links) und Omer Bytyqi | Foto: Spvgg. Ehrenkirchen
Die Spvgg. Ehrenkirchen hat zwei weitere Neuzugänge verkündet, die derweil aus der eigenen Jugend stammen. "Mit Omer Bytyqi, der in der vergangenen Saison schon einige Erfahrungen im Aktivbereich sammeln konnte, und Robert Dinu, der frisch dazu kommt, wird sich der gesamte Kader weiter vergrößern. Beide Spieler werden behutsam integriert", teilte der B-Kreisligist mit.