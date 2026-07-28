Spvgg. Ehrenkirchen zieht zwei Eigengewächse zu den Aktiven hoch

Robert Dinu (links) und Omer Bytyqi | Foto: Spvgg. Ehrenkirchen

Die Spvgg. Ehrenkirchen hat zwei weitere Neuzugänge verkündet, die derweil aus der eigenen Jugend stammen. "Mit Omer Bytyqi, der in der vergangenen Saison schon einige Erfahrungen im Aktivbereich sammeln konnte, und Robert Dinu, der frisch dazu kommt, wird sich der gesamte Kader weiter vergrößern. Beide Spieler werden behutsam integriert", teilte der B-Kreisligist mit.