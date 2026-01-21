Spvgg. Ehrenkirchen mit fünf Neuzugängen in der Winterpause

Die Spvgg. Ehrenkirchen hat fünf Winterzugänge vermeldet. Hauptsächlich das Mittelfeld verstärken werden Philipp Heinereich (33), der vom VfL Kaltental aus der Stuttgarter Kreisliga B kommt, und Eric Metz (36), der vom Reserveteam des FC Bad Krozingen zurückkehrt. "Sie werden mit ihrer Erfahrung den Ehrenkirchenern weiterhelfen", heißt es seitens des Vereins. Des weiteren wechseln mit Andreas Müller (VfR Hausen II) und David Weis (SC Eichstetten) "zwei ehrgeizige Spieler nach Ehrenkirchen". Müller (24) ergänzt die Abwehrreihe der Spvgg., Weis (22) die offensive Außenbahn. Überdies "kommt der talentierte Vincent Bauer von der eigenen Jugend zu den Aktiven und wird die Position des Torwarts ausfüllen", teilte der Club mit.