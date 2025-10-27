Spvgg. Dietersheim feiert Derbysieg

Die Entscheidung fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit zu Gunsten der TSG, die mit 25 Punkten weiter Teil der Spitzengruppe bleibt. Die Bretzenheimer sind allerdings zusammen mit dem FV Budenheim II das einzige Team, das schon zwölf Partien absolviert hat.

TSG-Spielertrainer Leon Eden äußerte sich wie folgt: „Es war eigentlich eine Kopie des letzten Spiels gegen Dietersheim. Allerdings konnten wir - durch einen qualitativ besser besetzten Kader - das Ding am Ende noch zu unseren Gunsten drehen. Wir haben wieder eine super erste Halbzeit gespielt und zur Pause verdient mit 1:0 geführt - inklusive einer Roten Karte für Stadecken. Im zweiten Durchgang haben wir den Faden verloren und es nicht geschafft, den Deckel drauf zu machen. Stadecken ist - trotz Unterzahl - verdammt gut angelaufen und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Nach dem späten 2:3 habe ich mich schon auf einen beschissenen Sonntag eingestellt, aber die Jungs sind ruhig geblieben und haben noch mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt, die wir in der Nachspielzeit in einen Sieg ummünzen konnten. Wenn wir weiter oben mitspielen wollen, müssen wir es hinbekommen, solche Spiele einfacher zu gestalten. 45 gute Minuten reichen in der Regel nicht.”

FV Budenheim II – SG Gensingen/Grolsheim 1:1 (1:1)

„Wir haben eine intensive Woche hinter uns. Nach der Freistellung von Kai Hahn haben wir uns sofort auf die Suche nach einem neuen Trainerteam gemacht. Zunächst möchte ich an dieser Stelle daher meinen Dank an Daniel Secker, Valerian Girla und Ercan Genc aussprechen, dass sie sich alle ohne Zögern gleich bereiterklärt haben, Verantwortung zu übernehmen und der Mannschaft zu helfen. Unter der Woche hat die Mannschaft mit dem Trainerteam hart gearbeitet, im Spiel gleich einiges von den neuen Inhalten umgesetzt und sich vor allem defensiv wesentlich stabiler präsentiert. Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht und mit ein bisschen Glück hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Letztlich geht das Unentschieden in einem fairen und ziemlich ausgeglichenen Spiel aber in Ordnung. Wir freuen uns über einen Punkt zum Neustart“, teilte Christian Gorges, einer der sportlichen Leiter der SG, mit.

Tore: 0:1 Jannik Heuser (18.), 1:1 Eigentor von Kacper Wieczorek (45.)

VfL Fontana Finthen II – Spvgg. Ingelheim II 1:4 (1:1)

Bis zur 83. Minute sah es nach einer Überraschung aus, doch der Tabellenführer aus Ingelheim gestaltete das Ergebnis final doch deutlich. Die Spvgg. führt das Klassement mit 30 Zählern und einem Abstand von drei Punkten auf die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim an.

Tore: 0:1 Kai Klumb (36.), 1:1 Lucas Häfner (38.), 1:2 Maximilian Rausch (83.), 1:3 Cihan Yildiz (88.), 1:4 Neo Reisinger (90.+2)

SV Ober-Olm II – SV Alemannia Waldalgesheim II 2:3 (1:2)

„Das Spiel ist - wie wir es erwartet haben - gelaufen. Wir hatten mehr Ballbesitz, Ober-Olm hat immer wieder schnell umgeschaltet und ist so auch in Führung gegangen. Wir haben uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und das Spiel noch vor der Pause zu unseren Gunsten gedreht. In der zweiten Halbzeit haben wir immer mehr das Ergebnis verwaltet und sind nicht wirklich zu Torchancen gekommen. Kurz vor Schluss haben wir mit dem 1:3 das Spiel entschieden. Das 2:3 ist mit dem Schlusspfiff gefallen”, fasste Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, zusammen.

Tore: 1:0 Tim Stamm (8.), 1:1, 1:2, 1:3 Niklas Wein (19., 24., 88.), 2:3 Marc Ehrhardt (90.+4)

SV Klein-Winternheim – SG SpoDrOck 2:4 (2:1)

„Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir mussten aber auch erstmal zwei Rückschläge einstecken, weil wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen haben. In der ersten Halbzeit haben wir keine gute Mannschaftsleistung gezeigt. In der zweiten Hälfte sind wir sehr gut aus der Pause gekommen und haben den Fußball gespielt, den wir spielen können. Dadurch haben wir auch verdient das Spiel von 2:0 auf 2:4 gedreht“, resümierte Manuel Inboden, sportlicher Leiter der SG.

Tore: 1:0 Ivan Miocevic (2.), 2:0 Philipp Zwirner (32.), 2:1 Alan Pawel Wojnarski (35.), 2:2 Esmail Mahmoud (47.), 2:3 Luke Reichwald (76.), 2:4 E. Mahmoud (90.)

TSG Hechtsheim – TSG Heidesheim 5:1 (1:1)

TSG-Coach Dragutin Latincic berichtete: „Die Heidesheimer haben tief gestanden und immer wieder Nadelstiche gesetzt, wodurch auch der Elfmeter zustande gekommen ist. Wir haben uns damit sehr schwergetan in der ersten Halbzeit. Als das 2:1 gefallen ist und bei den Heidesheimern die Kraft geschwunden ist, hat unsere Offensive zugestochen. Im Großen und Ganzen ein sehr verdienter Sieg.“

Tore: 1:0 Borivoje Slavisa Saitovic (28.), 1:1 Patric Mikel Fricke (30., FE), 2:1 Timo Lochmann (73.), 3:1 Joseph Schwerdt (78.), 4:1 Paul Neff (83.), 5:1 J. Schwerdt (90.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Asmir Sinanovic (TSG Heidesheim) wegen Meckerns (57.)

SNK Bosnjak Mainz – FC Fortuna Mombach II 3:1 (2:1)

„Wir haben den Anfang verschlafen und hätten das Spiel beim Stand von 2:0 vorzeitig entscheiden müssen. Michael Fortunato ist zweimal auf das Tor zugelaufen und hat den Treffer leider nicht erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir das leider auch verpasst und mussten lange zittern, bis wir das Spiel über die Runden gebracht haben. Das Strafstoßtor in der 90. Minute war nach vielen vergebenen Tormöglichkeiten eine Erleichterung für uns. Der Sieg geht in Ordnung, es war ein faires Spiel“, sagte SNK-Spielertrainer Selvedin Delic.

Tore: 1:0 Ali Hadi Chokr (26.), 2:0 Becir Hodzic (35.), 2:1 Robin Joseph Wagner (42.), 3:1 B. Hodzic (90., FE)

Spvgg. Dietersheim – FV Hassia Kempten 4:1 (1:1)

Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg., gab zu Protokoll: „Das Spiel hatte von Beginn an echten Derby-Charakter. Wir sind gut in die Partie gekommen, doch nach einem blitzsauberen Konter in Rückstand geraten. Nach dem Foulelfmeter zum Ausgleich haben wir uns noch zwei bis drei sehr gute Chancen erspielt, die wir jedoch ungenutzt gelassen haben. Kempten ist zunächst besser aus der Kabine gekommen und hat uns etwa 15 Minuten lang unter Druck gesetzt. In dieser Phase haben sie etwas wacher und griffiger gewirkt. Anschließend sind wir aber wieder zurück in unser Spiel gekommen und haben zunehmend die Kontrolle übernommen. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für uns - vor allem aufgrund einer starken Teamleistung in der zweiten Halbzeit.”

Tore: 0:1 Kurt Ritzmann (10.), 1:1 Enis Alija (17.), 2:1 Lorenz Klingler (59.), 3:1 Benedikt Schreiber (67.), 4:1 E. Alija (87.)