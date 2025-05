Spvgg Cannstatt verkürzt Abstand zum Spitzenreiter Plattenhardt

Do., 15.05.2025, 19:30 Uhr

Do., 15.05.2025, 20:00 Uhr

Mit einem 3:1-Auswärtssieg bei ABV Stuttgart vergrößert die Spvgg Cannstatt die Abstiegssorgen der Hausherren und verkürzt gleichzeitig den eigenen Rückstand zu Spitzenreiter Plattenhardt. Dabei ging ABV durch Alen Neskic nach einer halben Stunde per Elfmeter in Führung. Nur sieben Minuten später glich Daniel Fichte zum 1:1-Pausenstand aus. Kurz nach dem Seitenwechsel war es Robin Jordan, der für Cannstatt das Spiel drehte. In der Nachspielzeit sorgte Wael Hammoud für die Entscheidung.

