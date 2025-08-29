Spvgg. Buchenbach startet in ihre erste Bezirksliga-Saison

Am Sonntag startet die Spvgg. Buchenbach in ihre erste Saison in der Bezirksliga. Vor dem Auftakt beim SV Ballrechten-Dottingen zeigt sich der Verein in seiner Mitteilung "überaus glücklich, die Architekten unseres Bezirksligaaufstiegs auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie zu haben. Chefcoach Kevin Garnelis und Co-Trainer Klaus Zitzelsberger haben eine schlagkräftige, charakterstarke und spielerisch variable Mannschaft geformt. Dass uns die Reise nun in eine höhere Spielklasse führt, ist ein Motivationsschub, der weit über das Sportliche hinausgeht und das ganze Umfeld des Vereins erfasst hat", heißt es seitens der Buchenbacher.

"Um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein, verstärken wir uns zudem mit acht neuen Spielern, die unseren Kader quantitativ und qualitativ nochmals stärken. Mike Pragliola, Thilo van Schwamen, Manuel Eichin, Marcel Mayer und Alin Ali bringen viel Erfahrung – auch aus höherklassigen Ligen – und technische wie kämpferische Vielseitigkeit ins Team. Ganz besonders freuen wir uns auf Malo Klein, Maurice Dutz und Maximilian Rombach aus unserem JFV Dreisamtal, die auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben", schreibt die Spvgg. weiter. "Wir sind gespannt auf das, was uns erwartet und starten mit Vorfreude und dem nötigen Respekt in die Bezirksligasaison."