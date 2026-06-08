SpVgg. Buchenbach muss trotz 5:0-Kantersieg bangen

Der FC Freiburg-St. Georgen verabschiedet sich mit einem 5:2-Derbysieg über SV Au-Wittnau von den eigenen Fans. TV Köndringen zeigt sich gegen Vizemeister SV Rot-Weiss Glottertal auf Augenhöhe.
Die SpVgg. Buchenbach hat mit dem 5:0-Heimerfolg über den FC Denzlingen II die Weichen Richtung Klassenerhalt gesetzt. "Wir haben gegen richtig geile Zocker gespielt, das sind feine Kicker beim FCD", zeigte sich Trainer Heiko Günther begeistert, "nur die Defensivarbeit mögen sie nicht so sehr." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Karsten Kranzer, TV Köndringen: "Das Ausgleichstor wollte nicht fallen"
Von Abstiegssorgen ist der TV Köndringen weit entfernt. Gegen den Vizemeister SV Rot-Weiss Glottertal lieferte die Mannschaft um Spielertrainer Karsten Kranzer eine überzeugende Leistung ab. "Es war eine Begegnung auf Augenhöhe", erklärte der Coach. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
FC Heitersheim mit respektabler Leistung gegen den Ligaprimus
Manuel Pfefferle, der Trainer des FC Heitersheim, war mit der Leistung seiner Elf gegen Meister SG Prechtal/Oberprechtal zufrieden. "Wir haben zehn, fünfzehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden", berichtete er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
FC Freiburg-St. Georgen startet ins Derby wie die Feuerwehr
Im Derby gegen den SV Au-Wittnau erwischte der gastgebende FC Freiburg-St. Georgen einen Blitzstart. Bereits in der zweiten Minute tauchte David Haar vor dem Gästetor auf und netzte ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. .