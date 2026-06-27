SpVgg Buchenbach mit ersten Neuzugängen für die neue Saison

Neuzugang Matthew Patrick Spring (links) und der Buchenbacher Sportchef Thomas Rump | Foto: Verein

Die Kaderplanung bei der SpVgg Buchenbach läuft, und der Bezirksligist freut sich in seiner jüngsten Mitteilung, dass "bis auf zwei Spieler – die altersbedingt kürzertreten – die komplette Mannschaft auch in der kommenden Saison an Bord sein wird. Wir möchten uns bei Tamás Kees und Nikolai Benz für Ihren jahrelangen vorbildlichen Einsatz für das Team und den Verein bedanken. Spieler wie sie sind das Rückgrat jedes Vereins und in jeder Hinsicht nur ganz schwer zu ersetzen. Schön, dass wir den Weg so lange gemeinsam gehen durften", bedankten sich die Buchenbacher bei ihren beiden Akteuren. Zugleich gab die SpVgg drei Zugänge bekannt.

Mit Matthew Patrick Spring kehrt ein Spieler vom SV Kappel nach Buchenbach zurück, "der durch seine Technik und Spielübersicht brilliert. Matthew hat seine Ausbildung als Jugendspieler bei höchstklassigen Clubs in Südafrika absolviert. Er ist vielseitig, ein Kämpfertyp und dazu noch torgefährlich; damit eine perfekte Ergänzung für das Team. Wir freuen uns, ihn von unserem Weg überzeugt zu haben und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit bei uns in Buchenbach", heißt es seitens des Vereins.