SpVgg. Buchenbach mit 2:0-Überraschungserfolg über SG Freiamt-Ottosch. Die SG Simonswald/Obersimonswald legt rechtzeitig den Schalter um. von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Spielszene – Foto: Fritz Zimmerman

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Die SpVgg. Buchenbach ist dank des 2:0-Erfolg über Favorit SG Freiamt-Ottoschwanden dem Klassenerhalt ein Stückchen näher gekommen. Die SG Simonswald/Obersimonswald legt rechtzeitig den Schalter um.

SpVgg. Buchenbach: Kompaktes Mittelfeld der Konterstärke entgegengesetzt

"Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Umschaltsituationen", meinte Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, nach dem 2:0-Heimsieg über die SG Freiamt-Ottoschwanden. "Wir wussten um das schnelle Umschaltspiel des Gegners. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. SG Simonswald/Obersimonswald beendet Durststrecke