SpVgg. Buchenbach mit 2:0-Überraschungserfolg über SG Freiamt-Ottosch.

Die SpVgg. Buchenbach ist dank des 2:0-Erfolg über Favorit SG Freiamt-Ottoschwanden dem Klassenerhalt ein Stückchen näher gekommen. Die SG Simonswald/Obersimonswald legt rechtzeitig den Schalter um.
SpVgg. Buchenbach: Kompaktes Mittelfeld der Konterstärke entgegengesetzt
"Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Umschaltsituationen", meinte Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, nach dem 2:0-Heimsieg über die SG Freiamt-Ottoschwanden. "Wir wussten um das schnelle Umschaltspiel des Gegners. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SG Simonswald/Obersimonswald beendet Durststrecke
Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, war nach dem 5:3-Auswärtssieg in Ihringen erleichtert. Kein Wunder, beendete seine Mannschaft damit doch eine Durststrecke von neun Spielen ohne Sieg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.