SpVgg. Buchenbach: Derbysieg wäre ein schöner Abschluss der Hinrunde

Zum Jahresabschluss der Bezirksliga Freiburg empfängt die SpVgg. Buchenbach den Lokalrivalen aus Oberried. Tamás Kees vom Trainerteam des Aufsteigers hofft, dass für sein Team nach fünf Spielen ohne Sieg wieder ein Dreier herausspringt, und tippt die Ergebnisse des 15. Spieltags.

FuPa: Herr Kees, am Samstag steht für Ihre Mannschaft das Derby gegen die SF Oberried auf dem Programm. Welchen Stellenwert hat das Spiel für den Verein, und was für ein Spiel erwarten Sie?

Tamás Kees: Das Derby am Samstag ist natürlich ein besonderes Spiel, auf das sich alle im Verein freuen. Ich persönlich freue mich sehr auf viele bekannte Gesichter und Freunde sowie auf ein intensives, spannendes und trotz aller Emotionen faires Spiel. Oberried geht der Tabelle nach als Favorit in die Partie, aber wir müssen uns keineswegs verstecken. Gerade gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte haben wir oft starke Leistungen gezeigt und können grundsätzlich gegen jede Mannschaft punkten.

FuPa: Es werden sicher viele Zuschauer erwartet?

Kees: Ich gehe davon aus, dass sich das Dreisamtal auf dieses Derby freut. Wenn das Wetter mitspielt, werden sicherlich viele den Weg nach Buchenbach auf den Sportplatz finden und sich dieses erste Bezirksliga-Derby zwischen Buchenbach und Oberried nicht entgehen lassen.