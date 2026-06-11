SpVgg Bruck läutet neue Ära ein & installiert jungen Spielertrainer Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft herrscht beim Kreisklassisten große Aufbruchstimmung von PM / Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Von links: Abteilungsleiter Jörg Faltermeier, das neue Trainerteam der Ersten um Serkan Özdemir, Nikolaos Rizos und Stefan Faltermeier sowie das neue Reserve-Trainerduo Daniel Faltermeier und Timo Kinskofer. – Foto: SpVgg Bruck

Mit dem Trainingsauftakt am kommenden Samstag, den 13. Juni, schlägt die SpVgg Bruck am heimischen Sportgelände an der Danzigerstraße ein neues Kapitel auf. Nach der Bekanntgabe der Eigenständigkeit – drei Jahre firmierte man zuletzt als Spielgemeinschaft mit dem SV Alten-/Neuenschwand – präsentiert der Verein offiziell sein neues Trainerteam und stellt die Weichen für die kommende Spielzeit, in der die SpVgg Bruck mit einer eigenständigen ersten und zweiten Mannschaft in der Kreisklasse beziehungsweise B-Klasse an den Start gehen wird.

Besonders gespannt blicken Verantwortliche, Spieler und Fans auf die erste Mannschaft, die künftig von Nikolaos Rizos (27) betreut wird. Der junge und ambitionierte Fußballer wechselt vom Kreisliga-Vizemeister SV Schwandorf-Ettmannsdorf II nach Bruck und übernimmt dort seine erste Station als Cheftrainer. Als Spielertrainer möchte Rizos seine Erfahrung auf und neben dem Platz einbringen und die Mannschaft sportlich weiterentwickeln. Unterstützt wird er dabei von einem echten Brucker Urgestein: Stefan Faltermeier wird als Co-Trainer an der Seitenlinie stehen und seine langjährige Erfahrung sowie seine enge Verbundenheit zum Verein in die tägliche Arbeit einbringen. Das Trainerteam wird mit Serkan Özdemir komplettiert, der als Rückkehrer die Funktion als Torwarttrainer innehaben wird und mit seiner Erfahrung die Torhüter definitiv weiterbringen wird.



Auch die zweite Mannschaft geht mit einer neuen Führung in die Saison. Nachdem Manuel Lindner sein Traineramt aus beruflichen und privaten Gründen niedergelegt hat, übernimmt Timo Kinskofer die Verantwortung für das Team. Der 29-jährige Kinskofer sammelte bereits in der vergangenen Saison als spielender Co-Trainer wertvolle Erfahrungen und kennt Mannschaft und Verein bestens. An seiner Seite wird künftig Daniel Faltermeier stehen, der ihn sowohl an der Seitenlinie als auch aktiv auf dem Spielfeld unterstützen wird.





Mit dem Schritt in die Eigenständigkeit beginnt für die SpVgg Bruck eine neue Ära. Der Verein setzt dabei auf Kontinuität, Identifikation und frische Impulse. Die Verantwortlichen erhoffen sich einen erfolgreichen Saisonstart, eine positive Aufbruchstimmung innerhalb des gesamten Vereins sowie motivierte Mannschaften, die die neuen Herausforderungen mit Leidenschaft und Zusammenhalt angehen. Ein wichtiger Faktor soll dabei erneut die Unterstützung der Brucker Fußballfamilie sein. Die SpVgg freut sich darauf, gemeinsam mit ihren Fans, Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern in die neue Saison zu starten und die Zukunft des Vereins aktiv zu gestalten. Der Saisonauftakt an diesem Samstag mit einem Trainingstag auf dem Sportgelände in Bruck bietet allen Interessierten die Gelegenheit, die neuen Trainerteams kennenzulernen, erste Einblicke in die Planungen für die kommende Spielzeit zu erhalten und gemeinsam den Start in eine spannende Zukunft der SpVgg Bruck zu feiern.