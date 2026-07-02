Spvgg. Brennet-Öflingen: "Nach 22 Uhr kein Whatsapp mehr" Thorsten Dörflinger, Spvgg. Brennet-Öflingen im Meisterporträt von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Erfahrung als Erfolgsfaktor: Thorsten Dörflinger – Foto: Melissa Heinz

Die Fußballer der Spvgg. Brennet- Öflingen sind Meister in der Kreisliga C. Der Kapitän spricht über Ratschläge bei Fouls und Fundstücke auf der Toilette.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die Spvgg. Brennet-Öflingen − Aufsteiger in die Kreisliga B. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem FC Wehr wagten die Fußballer der Sportvereinigung den Neuanfang in der Kreisliga C und gewannen auf Anhieb die Meisterschaft in der Staffel IV. Kapitän Thorsten Dörflinger blickt zurück.