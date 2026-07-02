Spvgg. Brennet-Öflingen: "Nach 22 Uhr kein Whatsapp mehr"

Die Fußballer der Spvgg. Brennet- Öflingen sind Meister in der Kreisliga C. Der Kapitän spricht über Ratschläge bei Fouls und Fundstücke auf der Toilette.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die Spvgg. Brennet-Öflingen − Aufsteiger in die Kreisliga B. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem FC Wehr wagten die Fußballer der Sportvereinigung den Neuanfang in der Kreisliga C und gewannen auf Anhieb die Meisterschaft in der Staffel IV. Kapitän Thorsten Dörflinger blickt zurück.
BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
"Erfahrung ist der Unterschied zwischen gut spielen und Spiele gewinnen." Wir sind nicht mehr die Jüngsten und haben viele erfahrene Spieler im Team. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.