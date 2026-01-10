SpVgg Brandlecht-Hestrup II zieht positive Bilanz

Die zweite Mannschaft der SpVgg Brandlecht-Hestrup zeigt in der 2. Kreisklasse Bentheim eine überzeugende Saisonleistung. Spielertrainer Steffen Feldkamp zieht Bilanz, spricht über Vorbereitung, Teamerfolge und personelle Veränderungen.

Die Mannschaft der SpVgg Brandlecht-Hestrup II befindet sich seit Ende November in der Winterpause, die bis Mitte Januar andauert. „Wir waren einmal in der Halle und nehmen an einem Turnier Ende Dezember teil“, berichtet Feldkamp. Zudem werde das Team die erste Mannschaft bei der Stadtmeisterschaft und dem Vechte Cup unterstützen.

Feldkamp zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden: „Berücksichtigt man unsere ‚Totalausfälle‘ in Wietmarschen und zuhause gegen SuSa, wäre sogar noch mehr drin gewesen in der Hinrunde.“ Aktuell fehlten der Mannschaft nur noch fünf Punkte, um die Punktzahl der Vorsaison zu erreichen. „Wir haben uns daher eine ruhige Restsaison erarbeitet.“

Stabile Defensive als Schlüssel

Besonders die Defensive habe sich positiv entwickelt, so Feldkamp: „In den vergangenen Jahren war vor allem die Defensive ein großer Knackpunkt. Wir konnten trotz vieler personeller Umstellungen die Abwehr stabilisieren.“ Auffällig sei, dass die Mannschaft nach frühen Gegentoren die Partie oft noch drehen konnte: „Das war teilweise sehr witzig auf dem Platz, da jeder nach dem frühen Gegentor wusste, dass wir in diesem Jahr das Spielglück haben und das Spiel auf jeden Fall drehen können. Der Kopf war daher immer sehr schnell wieder oben und mit einem Grinsen verzogen.“

Herausforderungen im Teamalltag

Größere Probleme habe es kaum gegeben, erklärt der Spielertrainer. „Lediglich die Vorabendgestaltung hat es manchmal fürs Trainerteam nicht vereinfacht und man musste teilweise am Spieltag entscheiden, mit welcher Elf man auf die Platte geht.“

Für die Rückrunde formuliert Feldkamp klare Ziele: „Platz unter den ersten Fünf ist unser Ziel, das können wir schaffen, wenn alle ordentlich mitziehen.“

Personelle Veränderungen

Ein Wechsel im Trainerteam steht an: „Nach zwei Jahren als Spielertrainer habe ich entschieden, nochmal die Schuhe in der ersten Mannschaft zu schnüren und daher das Traineramt in der Zweiten zur Verfügung zu stellen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Die Truppe ist eine sehr starke Einheit auf und neben dem Platz, deswegen ist mir die Entscheidung nicht leicht gefallen.“

Zum Saisonende prognostiziert Feldkamp einen engen Kampf um die Spitze: „Schüttorf oder Uelsen wird das Rennen machen. Wietmarschen wird es in diesem Jahr schwer haben, die Liga zu halten.“