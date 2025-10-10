Spvgg. Bollschweil/Sö. ll - VfR Hausen lll 5:3 (2:1) --- Torreich

Auf dem unebenen und tiefen "Winterrasen" in Bollschweil/Sölden, entwickelte sich eine muntere und abwechslungsreiche Begegnung. Die Gastgeber gingen schnell in Führung, das 1:0 gut über rechts rausgespielt (3.) und abgeschlossen durch Raphael Kleinhans. Der sehenswerte 1:1-Ausgleich, dann in der 30. Spielminute für Hausen. Michael Kel wurde gefoult und Johann Reinhardt jagte den anschließenden Freistoß, aus 35 Metern in den rechten Winkel. Fast mit dem Halbzeitpfiff, die erneut Führung für die Heimmannschaft. Nach einem Angriff über das Zentrum, traf Luca Isenburg zum 2:1 (45.+1). Hausen lll spielerisch besser, aber die Spvgg. kämpferisch überlegen. Mit einem Doppelschlag, 3:1 (55.) Benjamin Kleinhans und 4:1 (56.) Raphael Kleinhans, zog Bollschweil/Sölden davon. Leider war die VfR-Defensive in dieser Phase, icht immer auf der Höhe. Das Spiel schien weg zu sein, aber die "Möhlinkicker" kamen noch einmal zurück in die Begegnung. Erneut ein schönes Freistoßtor, brachte das 4:2 (58.). Nach Foulspiel an Steven Voß, setzte David Romano die Kugel aus gut 25 Metern unter die Querlatte. Mit dem 4:3 in der 89. Minute, kam doch noch einmal Spannung in das Match. Weiter Einwurf von Andreas Mai, der eingewechselte Semir Catovic verlängerte das Spielgerät an den zweiten Pfosten und "Joker" Hussein Yassine vollendete. Die Entscheidung in dieser torreichen Partie, in der 91. Spielminute, durch Adelin-Cristian Mehedincu. Beim 5:3 kam alles zusammen, denn neben der nicht gut agierenden VfR-Abwehr, fiel der Treffer aus einer klaren Abseitsposition. Fazit : Fünf Tore erzielt in den letzten beiden Spielen (mit dem 2:3 gegen SF Eintracht Freiburg ll), ist richtig gut.....aber acht Tore kassiert ist, ohne Wenn und Aber zuviel (!!). Team und Trainer wissen, wo sie sie die Hebel ansetzen müssen, um im "Derby" am kommenden Sonntag gegen die Spvgg. Untermünstertal ll erfolgreich zu sein.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen).