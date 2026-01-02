SpVgg Bollschweil-Sölden mit neuem Trainerteam

Die Spielvereinigung Bollschweil-Sölden startet mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde. Ab sofort übernehmen Jens Bürgelin als Spielertrainer sowie Luca Stegner gemeinsam die Leitung der ersten Mannschaft. Der Verein setzt damit auf eine interne Lösung und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

Die Spielvereinigung Bollschweil-Sölden wünscht Jens Bürgelin und Luca Stegner viel Erfolg für die Rückrunde.