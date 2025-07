Spvgg Bochingen krönt sich zum Sieger des Mühlbachpokalturniers

Gruppe B: Bochingen und Sulz ziehen ins Halbfinale ein

Das Turnier begann am Donnerstagabend mit den ersten beiden Spielen der Gruppe B. Die TSG Wittershausen eröffnete mit einem 2:2 gegen die SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen. Anschließend sorgte der VfR Sulz mit einem 1:0-Erfolg über die Spvgg Bochingen für ein erstes Ausrufezeichen.

Am Freitag folgte ein 3:1-Erfolg der TSG Wittershausen gegen Sulz. Doch der Gastgeber konnte diesen Schwung nicht nutzen: Am Samstag setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Bochingen, das damit das Halbfinalticket sicherte. Der zweite Platz ging trotz der Niederlage gegen Wittershausen an Sulz, der zum Abschluss die SGM Bergfelden/Mühlheim-Renfrizhausen mit 1:0 besiegte. Wittershausen blieb mit vier Punkten der undankbare dritte Platz.

Gruppe A: Vöhringen überzeugt – Rosenfeld nutzt die Chance

In der Gruppe A starteten die SG Vöhringen und die SG SV Rosenfeld/Spfr. Isingen/Brittheim mit einem 1:1 ins Turnier. Am gleichen Abend trennten sich der SV Fischingen und die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II ebenfalls remis. Am Samstag folgten Vorentscheidungen: Vöhringen schlug Fischingen mit 2:0, Rosenfeld besiegte Fischingen mit 3:0. Im abschließenden Gruppenspiel ließ Vöhringen beim 4:0 über Holzhausen keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen. Gemeinsam mit Rosenfeld erreichten sie das Halbfinale, während Holzhausen mit vier Punkten und negativer Tordifferenz ausschied.

Halbfinale: Favoritensiege mit Mühe und Drama

Das erste Halbfinale gewann die SG Vöhringen mit 2:1 gegen den VfR Sulz. Im zweiten Halbfinale ging es zwischen der Spvgg Bochingen und der SG Rosenfeld ins Elfmeterschießen. Bochingen setzte sich dort mit 6:4 durch.

Spiel um Platz drei: Rosenfeld belohnt sich

Im kleinen Finale zeigte sich Rosenfeld erneut treffsicher und setzte sich gegen den VfR Sulz mit 4:2 durch. Sulz verpasste damit trotz guter Vorrundenleistungen eine Platzierung auf dem Podest.

Finale: Heiko Kanz entscheidet das Turnier

Im Endspiel bestätigte Bochingen seine starke Turnierform. Heiko Kanz traf in der 30. Minute zur Führung und legte kurz vor Schluss das 2:0 nach. Die SG Vöhringen fand kein Mittel gegen die stabile Defensive des Gegners. Bochingen holte sich den Turniersieg.

Ein erfolgreiches Turnier in Wittershausen

Das Mühlbachpokalturnier bot über vier Tage hinweg spannende Partien, engagierte Auftritte und faire Duelle. Die TSG Wittershausen sorgte als Gastgeber für einen reibungslosen Ablauf. Auch wenn es für die Heimelf sportlich nicht zum Weiterkommen reichte, stand das Turnier für eine gelungene Mischung aus Vorbereitung und Wettkampf. Die Spvgg Bochingen durfte am Ende den Siegerpokal entgegennehmen.

Im Rahmenprogramm fand ein Inklusiv-Spiel statt.

