Spvgg Berneck-Zwerenberg triumphiert nach Torfestival in Gechingen

Die Schlehengäuhalle in Gechingen ist am heutigen Samstag zum Schauplatz eines langen, intensiven Hallenabends geworden. Beim Frauen-Hallenturnier der Sportfreunde Gechingen kämpften zehn Mannschaften in zwei Gruppen um den Einzug in die K.-o.-Runde. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, ein dicht getakteter Spielplan und zahlreiche Torraumszenen sorgten für hohe Intensität bis tief in den Abend. Im Finale setzte sich die Spvgg Berneck-Zwerenberg mit 3:2 gegen den TSV Münchingen durch und sicherte sich den Turniersieg.

Ein Turnier mit klarer Ordnung Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase in zwei Fünfergruppen. Jede Mannschaft absolvierte vier Vorrundenspiele, bevor die besten Teams in die Viertelfinals einzogen. Dieses Format verlangte Konstanz und Effizienz, da Ausrutscher kaum zu korrigieren waren. Bereits in der Vorrunde zeichnete sich ab, welche Teams das Tempo über mehrere Spiele hinweg tragen konnten.

Gruppe B unter dem Zeichen der Dominanz Die Gruppe B wurde klar von der Spvgg Berneck-Zwerenberg geprägt. Mit 22 erzielten Toren bei nur drei Gegentreffern marschierte sie an die Spitze. Der SV Unterjesingen folgte mit neun Punkten, dicht gefolgt vom TSV Münchingen II. Die Sportfreunde Gechingen und die SG Neubulach/Schönbronn konnten das hohe Tempo nicht dauerhaft mitgehen.

Gruppe A mit engem Ausgang In der Gruppe A lieferten sich der TSV Münchingen und der SV Oberreichenbach ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Teams sammelten zehn Punkte, Münchingen mit 13:5 Toren, Oberreichenbach mit 10:3 Treffern. Dahinter folgten die Sportvg Feuerbach, der VfL Herrenberg II und der SSV Walddorf. Trotz engagierter Auftritte reichte es für diese Mannschaften nicht für die K.-o.-Phase.

Viertelfinals als erste Entscheidung

Mit Beginn der Viertelfinals änderte sich der Charakter des Turniers. Der TSV Münchingen setzte sich gegen die Sportfreunde Gechingen durch, der SV Unterjesingen gewann gegen die Sportvg Feuerbach. Der SV Oberreichenbach behauptete sich gegen den TSV Münchingen II, während die Spvgg Berneck-Zwerenberg gegen den VfL Herrenberg II ihre Favoritenrolle bestätigte.

Halbfinale eins mit früher Weichenstellung

Im ersten Halbfinale traf der TSV Münchingen auf den SV Unterjesingen. Münchingen legte früh den Grundstein für den Erfolg. In der 2. Minute erzielte Letizia Steil das 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Lotta Bäuerlein auf 2:0. Unterjesingen kam in der 9. Minute durch Shanice Heck zum Anschlusstreffer, doch noch im selben Spielabschnitt stellte Lara Langanke mit dem 3:1 den Endstand her. Der TSV Münchingen zog damit ins Finale ein.

Halbfinale zwei mit kontrollierter Konsequenz

Das zweite Halbfinale bestritten der SV Oberreichenbach und die Spvgg Berneck-Zwerenberg. Die Partie blieb lange offen, ehe Berneck-Zwerenberg seine Effizienz ausspielte. In der 6. Minute brachte Maja Prutschke ihr Team mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten später erhöhte Pia Kirn auf 2:0. Oberreichenbach fand darauf keine Antwort mehr, Berneck-Zwerenberg zog souverän ins Endspiel ein.

Spiel um Platz drei mit Nervenprobe

Im Spiel um Platz drei standen sich der SV Unterjesingen und der SV Oberreichenbach gegenüber. In der regulären Spielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Leni Rilling brachte Unterjesingen in der 6. Minute in Führung, Alessa Bauer glich eine Minute später aus. Shanice Heck traf in der 8. Minute erneut für Unterjesingen, doch Hanna Weber stellte in der 9. Minute das 2:2 her. Das Neunmeterschießen musste entscheiden. Eva Kuhnle und Lilly Tubach verwandelten für Oberreichenbach, Vivien Wielandt setzte den entscheidenden Treffer zum Sieg, sodass Oberreichenbach Platz drei belegte.

Finale als Krönung eines langen Abends

Das Finale zwischen dem TSV Münchingen und der Spvgg Berneck-Zwerenberg wurde zum emotionalen Höhepunkt. Letizia Steil brachte Münchingen in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Pia Kirn glich in der 5. Minute aus, ehe Romina Schindler in der 7. Minute das 2:1 für Berneck-Zwerenberg erzielte. Lea Stockinger erhöhte eine Minute später auf 3:1. Münchingen kämpfte bis zum Schluss, Letizia Steil verkürzte in der 12. Minute auf 2:3, doch Berneck-Zwerenberg brachte den Vorsprung über die Zeit.