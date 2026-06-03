SpVgg Bayreuth schnappt sich Fürth-Talent Marlon Fries Der 21-jährige Flügelspieler verlässt das „Kleeblatt“ nach vielen Jahren Richtung Oberfranken von PM / fw · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Von Fürth nach Bamberg geht es diesen Sommer für Marlon Fries. – Foto: Wolfgang Zink

Die SpVgg Bayreuth kann den nächsten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison vermelden: Marlon Fries schließt sich der Oldschod an. Der 21-jährige Außenbahnspieler wechselt, wie am Mittwoch bekannt wurde, vom Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth II nach Bayreuth und verstärkt künftig den Kader der Altstädter.

„Nach vielen Jahren in Fürth freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe in Bayreuth. Die Gespräche waren sehr offen und haben mir gezeigt, welchen Weg die SpVgg gehen möchte. Für mich ist es eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld, in dem ich mich weiterentwickeln, mich in die Mannschaft einbringen und mit meinen Qualitäten dazu beitragen möchte, dass wir als Team erfolgreich sind“, sagt Marlon Fries zu seinem Wechsel.



Bayreuths Cheftrainer Lukas Kling freut sich über den Neuzugang: „Marlon ist ein junger, sehr interessanter Spieler, der bereits Erfahrung in der Regionalliga Bayern gesammelt hat. Er bringt Tempo, Dynamik und Flexibilität mit und kann uns auf der rechten Seite zusätzliche Möglichkeiten geben. Wir sehen bei ihm Entwicklungspotenzial und freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“





Fries wurde am 29. Juni 2004 geboren und wurde über viele Jahre im Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet. Beim Kleeblatt durchlief er mehrere Jugendmannschaften und schaffte anschließend den Sprung in den Herrenbereich. Für die U23 der Fürther sammelte er in den vergangenen Spielzeiten regelmäßig Erfahrung in der Regionalliga Bayern.



Der flexibel einsetzbare Spieler kann vor allem auf der rechten Seite eingesetzt werden. In der Saison 2025/26 kam Fries für Greuther Fürth II in der Regionalliga Bayern auf 26 Einsätze und bereitete zwei Treffer vor. Zudem gab er im vergangenen Jahr sein Profidebüt im DFB-Pokal. Bereits in den beiden Spielzeiten zuvor hatte er regelmäßig Erfahrung in der Regionalliga Bayern gesammelt: 2024/25 absolvierte er 30 Spiele, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. 2023/24 kam er auf 17 Einsätze.