SpVgg Bayreuth gibt drei Vertragsverlängerungen bekannt Felix Schäffner, Florian Markert und Lino Kasten bleiben den Oberfranken erhalten von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Wichtiges Signal: Eigengewächs Felix Schäffner (in gelb) bleibt der SpVgg Bayreuth erhalten. – Foto: Johannes Traub

Ein paar Punkte sollte die SpVgg Bayreuth schon noch auf die Habenseite bringen in den ausstehenden sechs Saisonspielen, um auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern dabei sein zu können. Im Hintergrund laufen freilich schon die Planungen für die kommende Spielzeit 2026/27. Dahingehend kann die "Oldschdod" drei Vertragsverlängerungen bekanntgeben: Felix Schäffner, Florian Markert und Lino Kasten bleiben in Bayreuth.

Felix Schäffner, 18 Jahre alt, stammt aus der eigenen Jugend der SpVgg Bayreuth und hat sich in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt im Herrenbereich etabliert. Der Innenverteidiger kommt bereits auf elf Einsätze in der Regionalliga Bayern und überzeugt dabei mit Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und Spielverständnis.

Florian Markert (vorne) ist in der Winterpause vom Bayernligisten ATSV Erlangen nach Bayreuth gekommen. – Foto: Paul Hofer

Auch Florian Markert bleibt dem Verein erhalten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, ausgebildet bei der SpVgg Unterhaching, hat sich ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelt. Am vergangenen Spieltag erzielte er seinen ersten Treffer in der Regionalliga Bayern im Spiel gegen den SV Wacker Burghausen. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba, die in dieser Woche ihren Posten abgibt, betont die strategische Ausrichtung des Vereins: "Es soll weiterhin bewusst auf die Entwicklung junger Spieler gesetzt und gleichzeitig vorausschauend für die kommende Saison geplant werden. Felix und Florian stehen exemplarisch für diesen Weg. Beide haben in den vergangenen Monaten eine sehr positive Entwicklung genommen und bringen das Potenzial mit, sich nachhaltig im Herrenbereich zu etablieren." Auch Cheftrainer Lukas Kling sieht in den Vertragsverlängerungen ein wichtiges Signal: "Wir freuen uns sehr, dass Felix und Flo uns erhalten bleiben. Beide haben sich ihren Platz im Kader erarbeitet und zeigen im Training wie im Spiel die richtige Einstellung. Sie sind entwicklungsfähig, lernwillig und passen sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft."

Lino Kasten steht auch - nomen est omen - in der kommenden Saison im Bayreuther Kasten. – Foto: Mike Megapix