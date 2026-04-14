SpVgg Bayreuth gibt drei Vertragsverlängerungen bekannt

Ein paar Punkte sollte die SpVgg Bayreuth schon noch auf die Habenseite bringen in den ausstehenden sechs Saisonspielen, um auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern dabei sein zu können. Im Hintergrund laufen freilich schon die Planungen für die kommende Spielzeit 2026/27. Dahingehend kann die "Oldschdod" drei Vertragsverlängerungen bekanntgeben: Felix Schäffner, Florian Markert und Lino Kasten bleiben in Bayreuth.
Felix Schäffner, 18 Jahre alt, stammt aus der eigenen Jugend der SpVgg Bayreuth und hat sich in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt im Herrenbereich etabliert. Der Innenverteidiger kommt bereits auf elf Einsätze in der Regionalliga Bayern und überzeugt dabei mit Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und Spielverständnis.
Auch Florian Markert bleibt dem Verein erhalten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, ausgebildet bei der SpVgg Unterhaching, hat sich ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelt. Am vergangenen Spieltag erzielte er seinen ersten Treffer in der Regionalliga Bayern im Spiel gegen den SV Wacker Burghausen. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba, die in dieser Woche ihren Posten abgibt, betont die strategische Ausrichtung des Vereins: "Es soll weiterhin bewusst auf die Entwicklung junger Spieler gesetzt und gleichzeitig vorausschauend für die kommende Saison geplant werden. Felix und Florian stehen exemplarisch für diesen Weg. Beide haben in den vergangenen Monaten eine sehr positive Entwicklung genommen und bringen das Potenzial mit, sich nachhaltig im Herrenbereich zu etablieren."
Auch Cheftrainer Lukas Kling sieht in den Vertragsverlängerungen ein wichtiges Signal: "Wir freuen uns sehr, dass Felix und Flo uns erhalten bleiben. Beide haben sich ihren Platz im Kader erarbeitet und zeigen im Training wie im Spiel die richtige Einstellung. Sie sind entwicklungsfähig, lernwillig und passen sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft."
Auch der Vertrag mit Torhüter Lino Kasten wurde verlängert. Der 25-Jährige, der seit September 2025 Teil der Altstädter ist, bleibt dem Verein somit auch über die laufende Saison hinaus erhalten. Kasten hat sich seit seinem Wechsel nach Bayreuth schnell in die Mannschaft integriert und bringt Stabilität sowie Verlässlichkeit auf der Torhüterposition ein. Mit seiner Präsenz, seinem Trainingsfleiß und seiner Erfahrung ist er ein wichtiger Bestandteil des Teams, sowohl auf als auch neben dem Platz.
Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba betont: "Wir freuen uns, dass Lino auch weiterhin Teil des Teams bleibt. Er hat sich seit seinem Wechsel sehr gut eingefügt und bringt wichtige Qualitäten mit, die für die Mannschaft von großer Bedeutung sind. Kontinuität auf der Torhüterposition ist ein wichtiger Faktor in der Planung." Cheftrainer Lukas Kling ergänzt: "Lino ist ein absoluter Teamplayer, der im Training immer vorangeht und seine Rolle sehr professionell ausfüllt. Er gibt uns auf seiner Position Sicherheit und sorgt auch innerhalb der Mannschaft für Stabilität."