 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Zuletzt holte der VfB Eichstätt ein 1:1 gegen Haching.
Zuletzt holte der VfB Eichstätt ein 1:1 gegen Haching. – Foto: Johannes Traub

SpVgg Bayreuth gegen VfB Eichstätt LIVE: Aufsteiger auswärts gefordert

4. Spieltag der Regionalliga Bayern

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
SpVgg Bayreuth
Eichstätt

Es läuft beim VfB Eichstätt: Der Aufsteiger holte bereits 13 Punkte, davon sieben aus den letzten drei Partien. Gelingt auch in Bayreuth der nächste Punktgewinn? Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
0
0

Aufrufe: 013.9.2025, 13:05 Uhr
Michel GuddatAutor