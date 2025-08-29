Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Muss gegen Bayreuth umplanen: Buchbach-Coach Aleksandro Petrovic. – Foto: Michael Buchholz
SpVgg Bayreuth gegen TSV Buchbach: Gastgeber bezwingen gebeuteltes Petrovic-Team
Der TSV Buchbach unterlag am Freitagabend der SpVgg Bayreuth. Für die Spielvereinigung trafen Thomas Winklbauer und Felix Heim.
6. Spieltag in der Regionalliga Bayern: SpVgg Bayreuth – TSV Buchbach 2:0 (0:0)
Tabelle: Nach dem Heimsieg über Buchbach klettert Bayreuth auf den sechsten Platz, elf Punkte kann die Mannschaft von Lukas Kling vorweisen. Die Gäste unter der Leitung von Aleksandro Petrovic rutschen auf Rang acht zurück.
Bayreuth setzt seinen positiven Trend weiter, die SpVgg ist nun seit vier Partien ungeschlagen. Buchbach muss die zweite Saisonpleite hinnehmen. Der Live-Ticker zum Nachlesen:
Bayreuth - Am Freitagabend bekommt es die SpVgg Bayreuth mit dem TSV Buchbach zu tun. Die Gäste reisen ohne dem Trio Tobias Sztaf, Ludwig Zech und Benedikt Orth zur Spielvereinigung. Letzter fehlt aufgrund der roten Karte aus dem Spiel gegen Schwaben Augsburg. Eine strittiger Platzverweis, findet auch TSV-Trainer Aleksandro Petrovic: „Wir haben uns die Szene aus allen verfügbaren Perspektiven angeschaut. Da gab es keine einzige Grundlage für eine rote Karte.“
Sztaf und Zech hingegen fehlen laut dem Trainer aus „disziplinarischen Gründen“. Die beiden Spieler haben sich „wiederholt Dinge zu Schulden kommen lassen“, führt Petrovic weiter aus. Vor allem Tobias Sztaf könnte in der Offensive vermisst werden, bis dato hat der Angreifer drei Scorer in fünf Partien vorzuweisen.
SpVgg Bayreuth gegen TSV Buchbach: Petrovic kann nicht auf Trio zurückgreifen
Die Gastgeber aus Bayreuth wollen gegen den amtierenden Vizemeister punkten. Die jüngsten Ergebnisse geben ihnen Recht: Ein Dreier gegen Hankofen-Hailing sowie zwei Remis gegen Bayern II und Aschaffenburg sprechen eine klare Sprache. Anpfiff im Hans-Walter-Wild-Stadion ist um 19 Uhr.