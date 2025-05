SpVgg Bayreuth: Drei Nachwuchskräfte fürs Regionalliga-Team

Wie wird das Gesicht der SpVgg Bayreuth in der kommenden Saison aussehen? Vor dem Hintergrund der finanziellen Probleme eine der spannendsten Fragen in der Regionalliga Bayern. Mit Leo Eberle (zum 1. FC Nürnberg II) und Eroll Zejnullahu (zu den Würzburger Kickers) haben sich bereits zwei Stammspieler verabschiedet, weitere Akteure dürften folgen. Und wie sieht es mit Neuzugängen aus? Die Altstadt gibt der Jugend eine Chance und holt sich Verstärkung aus dem eigenen Haus. Levi Kraus und Deniz Koç aus der zweiten Mannschaft sowie Maximilian Weimer , Kapitän der Bayreuther U19, erhalten einen festen Kaderplatz in der ersten Mannschaft.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Levi, Deniz und Maximilian drei Spieler aus unseren eigenen Reihen in die erste Mannschaft hochziehen können. Das ist ein starkes Zeichen für unsere Nachwuchsarbeit und die Durchlässigkeit in unserem Verein", erklärt Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba und lobt das Trio: "Alle drei haben in den vergangenen Monaten mit starken Leistungen und großem Entwicklungspotenzial auf sich aufmerksam gemacht."

Die beiden 20 Jahre alten Levi Kraus und Deniz Koç durften in der abgelaufenen Saison schon in die Regionalliga hineinschnuppern. Kraus absolvierte fünf Kurzeinsätze, Koç wurde zweimal von Cheftrainer Lukas Kling eingewechselt. Auch der vor Kurzem 19 Jahre alte gewordene Maximilian Weimer wurde für seine starken Leistungen in der U19 belohnt und durfte in der letzten beiden Partien gegen Hankofen und Ansbach einige Minuten in der Regionalliga sammeln.



Die finanzielle Schieflage wird wohl auf dem Transfermarkt keine großen Sprünge zulassen, weshalb die "Oldschdod" auch gezwungen sein wird, vermehrt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba gibt für die kommenden Jahre die Richtung vor: "Unser Ziel ist es, mittelfristig eine starke Achse mit Spielern zu formen, die sich mit dem Verein identifizieren, weil sie ihn von innen heraus kennen."