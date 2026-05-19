SpVgg Bayern Hof verkündet »wichtige Personalentscheidungen«

Gerade ist - die Relegation einmal ausgeklammert - die alte Spielzeit zu Ende gegangen, da wirft die neue Saison bereits ihre Schatten voraus. Nachdem die SpVgg Bayern Hof jüngst einen Schwung Spieler verabschiedet hat, vermeldet der Bayernligist nun "zwei wichtige Personalentscheidungen" im Rahmen einer Pressemitteilung: Hüseyin Durkan und Johann Saalfrank werden weiterhin das Trikot des oberfränkischen Traditionsvereins tragen.
Hüseyin Durkan stammt aus der eigenen Jugend und ist der Information zufolge seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden. Über die Nachwuchsmannschaften schaffte der Offensivspieler den Sprung in den Herrenbereich und entwickelte sich dort zu einem festen Bestandteil der Fünftliga-Mannschaft. Besonders in den vergangenen Wochen wusste Durkan mit starken Leistungen und wichtigen Aktionen in der Offensive auf sich aufmerksam zu machen.
"Wir freuen uns sehr, dass Hüs und Johann auch in der kommenden Saison Teil unserer Hofer Jungs sind. Sie tragen den Verein im Herzen und sind deshalb hier genau am richtigen Ort“, lässt sich Geschäftsführer Steffen Goller in der Pressemeldung zitieren. Weiter führt Goller aus: „Dazu haben beide in den letzten Wochen deutlich gezeigt, dass sie auf dem Platz den Unterschied machen können. Das erhoffen wir uns natürlich auch für die kommende Saison.“