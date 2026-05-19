SpVgg Bayern Hof verkündet »wichtige Personalentscheidungen« Hüseyin Durkan und Johann Saalfrank bleiben dem Bayernligisten treu von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Hüseyin Durkan wird weiter auf der Grünen Au jubeln. – Foto: Mario Wiedel

Gerade ist - die Relegation einmal ausgeklammert - die alte Spielzeit zu Ende gegangen, da wirft die neue Saison bereits ihre Schatten voraus. Nachdem die SpVgg Bayern Hof jüngst einen Schwung Spieler verabschiedet hat, vermeldet der Bayernligist nun "zwei wichtige Personalentscheidungen" im Rahmen einer Pressemitteilung: Hüseyin Durkan und Johann Saalfrank werden weiterhin das Trikot des oberfränkischen Traditionsvereins tragen.

Hüseyin Durkan stammt aus der eigenen Jugend und ist der Information zufolge seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden. Über die Nachwuchsmannschaften schaffte der Offensivspieler den Sprung in den Herrenbereich und entwickelte sich dort zu einem festen Bestandteil der Fünftliga-Mannschaft. Besonders in den vergangenen Wochen wusste Durkan mit starken Leistungen und wichtigen Aktionen in der Offensive auf sich aufmerksam zu machen.

Johann Saalfrank wurde unter anderem bei Dynamo Dresden ausgebildet. – Foto: Mario Wiedel







Auch Johann Saalfrank bleibt den Hofer Bayern erhalten. Der Mittelfeldspieler war bereits ab 2008 im Nachwuchs mit mehreren Unterbrechungen viele Jahre für den Verein aktiv und kehrte im Dezember 2024 auf die Grüne Au zurück. Seit seiner Rückkehr bringt Saalfrank nicht nur sportliche Qualität, sondern auch viel Erfahrung und Identifikation mit dem Verein in die Mannschaft ein. Er entwickelte sich schnell wieder zu einem wichtigen Bestandteil des Teams, wie zu lesen ist.



