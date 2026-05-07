SpVgg Bayern Hof: Geschäftsführer Steffen Goller verabschiedet sich Nach zwei herausfordernden Jahren stellt er seinen Posten auf der Grünen Au zum 30. Juni 2026 zur Verfügung von PM · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Auf der Grünen Au in Hof wird es bald einen neuen Geschäftsführer geben. – Foto: Mario Wiedel

Am vergangenen Wochenende hat die SpVgg Bayern Hof mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Profireserve des SSV Jahn Regensburg den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord eingetütet. Die Blicke auf der Grünen Au gehen daher nach vorne Richtung kommende Saison. Eine wichtige Personalentscheidung ist dahingehend nun gefallen. Nicht mehr dabei sein wird dann Geschäftsführer Steffen Goller, der zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch die Hofer verlässt.

Steffen Goller übernahm im Jahr 2024 die Geschäftsführung der Spielbetriebs GmbH in einer für den Verein äußerst herausfordernden Phase. In einer Zeit, die von wirtschaftlichen Unsicherheiten und existenziellen Fragen geprägt war, gelang es ihm gemeinsam mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Achim Schubert, Stabilität in den operativen Bereich zu bringen und wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung des Vereins zu schaffen.

Steffen Goller tritt von seinem Posten zurück. – Foto: Mario Wiedel

Von Beginn an setzte Goller auf Zusammenarbeit, klare Strukturen und eine sachliche Herangehensweise. Sein Ziel war es, Bayern Hof organisatorisch und strategisch so aufzustellen, dass mittelfristig wieder sportliche Perspektiven – auch über die Bayernliga hinaus – möglich werden. Insbesondere in den Bereichen Marketing, Spieltagsorganisation und internen Abläufen wurden unter seiner Mitwirkung wichtige Impulse gesetzt.