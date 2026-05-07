SpVgg Bayern Hof: Geschäftsführer Steffen Goller verabschiedet sich

Am vergangenen Wochenende hat die SpVgg Bayern Hof mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Profireserve des SSV Jahn Regensburg den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord eingetütet. Die Blicke auf der Grünen Au gehen daher nach vorne Richtung kommende Saison. Eine wichtige Personalentscheidung ist dahingehend nun gefallen. Nicht mehr dabei sein wird dann Geschäftsführer Steffen Goller, der zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch die Hofer verlässt.
Steffen Goller übernahm im Jahr 2024 die Geschäftsführung der Spielbetriebs GmbH in einer für den Verein äußerst herausfordernden Phase. In einer Zeit, die von wirtschaftlichen Unsicherheiten und existenziellen Fragen geprägt war, gelang es ihm gemeinsam mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Achim Schubert, Stabilität in den operativen Bereich zu bringen und wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung des Vereins zu schaffen.
Von Beginn an setzte Goller auf Zusammenarbeit, klare Strukturen und eine sachliche Herangehensweise. Sein Ziel war es, Bayern Hof organisatorisch und strategisch so aufzustellen, dass mittelfristig wieder sportliche Perspektiven – auch über die Bayernliga hinaus – möglich werden. Insbesondere in den Bereichen Marketing, Spieltagsorganisation und internen Abläufen wurden unter seiner Mitwirkung wichtige Impulse gesetzt.
Darüber hinaus brachte Goller nicht nur betriebswirtschaftliches Know-how, sondern auch einen ausgeprägten Fußballsachverstand in seine Arbeit ein. Sein Engagement ging dabei weit über die reine Geschäftsführung hinaus – stets mit dem Anspruch, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln und nach außen positiv zu positionieren. Insbesondere in Zeiten der drohenden Insolvenz war er eine der federführenden Personen, die mit klarem Ziel vor Augen und überaus großem Einsatz Verantwortung übernahm.
"Bayern Hof bedankt sich ausdrücklich bei Steffen Goller für seinen Einsatz, sein Verantwortungsbewusstsein und seine Arbeit in einer der schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte. Die Hofer Bayern wünschen Steffen Goller für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute und viel Erfolg", schreibt der Verein zum Abschied.