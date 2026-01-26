SpVgg Au/Iller setzt sich im Ergebnis-Marathon von Amstetten durch

Das Hallenturnier für B-Ligisten des SV Amstetten am gestrigen Sonntag entwickelt sich in der Aurainhalle zu einem wahren Ergebnis-Marathon. Zehn Mannschaften liefern sich in Gruppenphase, Zwischenrunde und Finalspielen insgesamt 30 Partien mit zahlreichen knappen Entscheidungen, deutlichen Siegen und mehreren Wendepunkten. Am Ende setzt sich die SpVgg Au/Iller im Finale gegen den TV Eybach durch und sichert sich den Turniersieg nach einem langen und intensiven Hallentag.

Gruppe A geprägt von knappen Spielen

In der Gruppe A sammelt der SV Amstetten Sieg um Sieg. Auf das 2:0 zum Auftakt folgt ein weiteres 2:0 gegen den SV Grimmelfingen sowie ein hart erkämpftes 2:1 gegen die SG Laichingen/Feldstetten. Auch das direkte Duell gegen den SV Croatia 2012 Geislingen II endet mit einem knappen 1:0. Diese Serie bringt dem Gastgeber den klaren Gruppensieg mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 10:3. Dahinter bleibt es eng: Croatia II, Laichingen/Feldstetten, TSV Hohenstaufen und SV Grimmelfingen trennen sich teilweise nur durch einzelne Treffer.

Gruppe B mit wechselnden Führungen

In der Gruppe B liefert die SpVgg Au/Iller konstante Ergebnisse. Nach dem klaren Auftaktsieg folgen ein 1:1 gegen den TV Altenstadt II, ein 3:3 gegen den TV Eybach sowie ein weiteres 1:1 gegen den SV Amstetten II. Diese Punktgewinne reichen, um mit sechs Punkten die Gruppe zu überstehen. Der TV Eybach überzeugt vor allem offensiv, gewinnt deutlich gegen Amstetten II, lässt aber gegen Au/Iller und Altenstadt II Punkte liegen. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen II sammelt wichtige Siege und qualifiziert sich ebenfalls für die entscheidenden Spiele.

Zwischenrunde erhöht den Druck

In der Zwischenrunde verschieben sich die Kräfteverhältnisse erneut. Der SV Amstetten unterliegt zunächst der SpVgg Au/Iller mit 0:1, gewinnt anschließend aber gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen II mit 1:0. Croatia II überrascht mit einem 2:1 gegen Amstetten, verliert jedoch klar mit 0:3 gegen Au/Iller. Der TV Eybach überzeugt mit einem 5:2 gegen Laichingen/Feldstetten und einem klaren 4:0 gegen Heldenfingen/Heuchlingen II.

Halbfinals mit klaren Entscheidungen

In den Halbfinals zeigt sich die Frische der Teams. Die SpVgg Au/Iller setzt sich mit 2:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen II durch. Der TV Eybach lässt dem SV Amstetten beim 5:0 keine Chance und zieht dominant ins Finale ein. Die Ergebnisse spiegeln die Kräfteverhältnisse der Schlussphase wider.

Platz drei als Wiedergutmachung

Im Spiel um Platz drei gelingt dem SV Amstetten ein knapper 2:1-Erfolg gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen II. Nach der deutlichen Halbfinalniederlage zeigt der Gastgeber Moral und beendet das Turnier mit einem Erfolgserlebnis.

Finale mit deutlichem Ausgang

Das Finale bringt die SpVgg Au/Iller und den TV Eybach zusammen. Au/Iller bestätigt seine stabile Turnierleistung und gewinnt das Endspiel mit 4:1. Damit krönt die Mannschaft einen Turnierverlauf, der von Konstanz, defensiver Stabilität und rechtzeitigen Toren geprägt ist.